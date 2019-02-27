Ипотека по 8%? В АРБ испугались за судьбу маленьких банков

Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН призвал включить в задачу всех игроков рынка, чтобы не допустить перекосов.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры по снижению ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Этот пункт значится в списке поручений главы государства после послания Федеральному собранию.

Доклад правительство должно подготовить до 15 января 2020 года, далее — один раз в полгода.

в эфиреназвал несколько условий, при которых это поручение останется не только выполненным формально, но станет реально работать.

«Я считаю позитивным сигналом сам факт такого распоряжения. Вопрос о снижения ипотечных ставок должен быть таргетирован в первую очередь. Это один из ключевых индексов экономики. Чтобы понять, насколько это реализуемо, нужно понимать, что это не директива. Нужно создать условия, при которых коммерческим банкам будет выгодно понижать ипотечную ставку. Так что президент поручил подключиться к этому процессу и правительство страны, и Центробанк. И вопрос ипотечных ставок будет включён в развитие денежно-кредитной политики России», - считает эксперт отрасли.По данным Центробанка, на начало года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам составляла 9,56 %.

Исторического минимума — 9,41 % — она достигла в сентябре 2018 года, а впервые ниже 10% опустилась в октябре 2017 года.Особое внимание эксперты обращают и на вовлечение в процесс строительной отрасли. Это стимулирует и саму ипотечную ставку, и ее снижение. Ведь после принятия закона о долевом строительстве вопрос получения ипотеки усложняется.

«Важно, чтобы месседж президента был направлен не только для крупнейших игроков рынка, у которых достаточно ресурса. И они его направляют для получения прибыли. И есть риск, что они могут начать демпинговать на рынке, если другие участники не в состоянии этих в этих экономических условиях также снижать ставки. Поэтому важно, чтобы все участники рынка могут иметь доступ к более дешевым ресурсам, эта задача будет реализована», - отметил Гарегин Тосунян.

Глава АРБ уточнил, что в противном случае произойдет перекос рынка. Одни игроки будут «накачаны» дешевыми ресурсами и смогут выполнять эту задачу. А другие – нет. И риски, по мнению Тосуняна, именно такого развития ситуации велики. Нужно не только обеспечение тренда на снижение процентной ставки, но и обеспечение нормальных конкурентных условий. Чтобы каждый участник рынка мог исполнять задачу.

«Конечно, возникает вопрос, не повысится ли первоначальный взнос. Можно, например, повысить его до 90%, опустив саму ставку. И это не решение вопроса. Точно не через эти механизмы должно проходить снижение процентной ставки, через механизмы снижения стоимости денег и упрощения процедур ипотечного кредитования. Пока мы идем по пути усложнения. Ипотека – это очень важный фактор в экономике страны, нельзя не обращать на него внимание». – заявил глава АРБ Гарегин Тосунян.

Добавим, Владимир Путин также поручил правительству и Банку России внести изменения в законодательство для предоставления гражданам «ипотечных каникул» — отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода. Срок выполнения этого поручения — 1 июля 2019 года.

Кроме того, глава государства предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей, установить льготную ставку для семей с детьми на весь срок кредита, а также ввести механизм «каникул» для временно лишившихся дохода.

Ответственными за реализацию этих поручений назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и председатель правительства Дмитрий Медведев.