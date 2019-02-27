Экономист предрек дальнейший рост закредитованности россиян

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН прокомментировал ситуацию с рекордной задолженностью россиян перед банками.

В 2018 году граждане России набрали кредитов на рекордную сумму в 14,86 триллиона рублей, такие данные привел Общероссийский народный фронт. Больше всего кредитов взяли жители Калмыкии, Иркутской области, Тывы, Чувашии и Югры. В лидерах по займам также Тюменская, Новосибирская и Ленинградская области, Якутия и Коми.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН рассказал, что россияне вынуждены брать кредиты из-за низкого уровня жизни, а их доходы при этом не растут. Выход из ситуации эксперт видит в смене курса экономичексой политики.

«Чтобы ситуация изменилась, необходимо переходить к экономическому росту, для этого нужно уволить нынешнее либеральное руководство правительства и Центробанка, назначить людей, которые будут проводить нелиберальную экономическую политику. Нужно отказаться от вашингтонской концепции, скажем так. В ближайший год этого, скорее всего, не произойдет. Спад будет продолжаться, доходы граждан будут падать. Цифра в 15 триллионов будет расти», - заключил экономист.