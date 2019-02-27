Путин поручил опустить ставку по ипотеке ниже 8% и ввести «каникулы»

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил кабинету министров и Центральному банку принять необходимые меры для уменьшения ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и даже ниже. Как отмечает RT , глава государства ждёт доклада по этому вопросу до 15 января 2020 года, а далее будет заслушивать отчёт раз в полгода.

Российский лидер также отдал распоряжение подготовить законопроект об «ипотечных каникулах», информирует официальный сайт Кремля. Эти поручения сформулированы в целях выполнения положений послания Федеральному собранию, передает Газета.ру .

Президент подчёркивает, что в отечественное законодательство необходимо внести корректировки, согласно которым россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут получить отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по жилищному кредиту. Среди прочего будет также введён запрет на конфискацию заложенного имущества, если оно единственное.

Законопроект должен быть подготовлен к 1 июля 2019 года.