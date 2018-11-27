Экономист: Кудрин не договаривает про «застойную яму» российской экономики

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Владислав Жуковский рассказал НСН, что стало причиной застоя экономики в последнем десятилетии.

Россия попала в «серьёзную застойную яму», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Как пишет РБК, по его словам, последние десять лет в стране темпы роста экономики не превышали 1%.

«После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше десяти лет с таким темпом роста, не было», — заявил Кудрин. Позже он уточнил, что исключением был лишь период с 1990 по 1998 год, когда из-за развала СССР, рухнувшей плановой экономики и снижения цен на нефть рост ВВП серьезно упал.

Экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский в эфире НСН согласился со словами главы Счётной палаты, однако отметил, что кризис последнего десятилетия является совершенно закономерным следствием финансовой политики, проводимой властью.

«В России действительно затяжной кризис, но он является абсолютно рукотворным, и он не обусловлен ни санкциями, ни Крымом, ни нефтью, которая на самом деле дорожала, а не дешевела. Кризис есть, и более того, он гораздо хуже, чем говорит нам Кудрин. С 2008 по 2017 года российская экономика напрочь отказывается расти: ВВП по паритету покупательской способности, по данным Росстата и Всемирного банка, вырос всего лишь на 3,1%. Плюс у нас за десять лет естественная убыль населения превысила один миллион сто тысяч человек. Это чисто вымирание страны. Оно было покрыто притоком мигрантов, плюс Крым и Севастополь. Поэтому эпоха 2007-2008 года — это действительно эпоха затяжного кризиса и роста поляризации общества. Здесь Кудрин прав, другое дело, что надо быть честным — сказав А, говорить Б и брать на себя ответственность, почему десять лет был такой провал. Связан он с тем, с моей точки зрения, что в России формируется абсолютно невменяемая, людоедская и упоротая финансовая политика. Политика по повышению налоговой нагрузки на население, на бизнес, на несырьевой сектор экономики, и в целом антисоциальные реформы», — заявил Жуковский.

Напомним, ранее в эфире НСН Владислав Жуковский дал прогноз поведения рубля в 2019 году. Он отметил, что ждать особого укрепления национальной валюты нет оснований, зато падение может быть совершенно непредсказуемым. Другой эксперт, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН рассказал, когда в России повысятся доходы населения.