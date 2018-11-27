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Экономика

Экономист дал прогноз поведения рубля в 2019 году

27 Ноября 2018 в 15:43
Экономист дал прогноз поведения рубля в 2019 году

Владислав Жуковский рассказал НСН, как может меняться курс рубля к доллару в будущем году с учётом нынешней экономической ситуации в России.

Россиянам не стоит ожидать сильного укрепления национальной валюты в 2019 году. Такой прогноз дал в пресс-центре НСН экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский. Он объяснил свои утверждения тем, что на текущий момент ни состояние экономики, ни действия регуляторов не дают шанса составить более оптимистичный прогноз. Зато падения рубля могут быть вариативными, отметил эксперт.

«Сильно крепче рубль не станет. Чтобы мы увидели крепкий рубль по отношению к доллару, как показала нефть по 85 долларов за бочку в октябре, этого не достаточно. И ЦБ и Минфин не дают рублю укрепляться, в том числе изымая по бюджетному правилу нефтегазовые доходы. Поэтому у рубля потолок примерно понятен — 64,5 рубля, плюс-минус копейки, а вот потенциал разворота и падения ничем не ограничен. Мы видели в конце сентября, как мы уходили на 71 рубль за доллар на фоне санкций и дела Скрипалей. Вполне можем этот сценарий повторить и уйти на 72 рубля за доллар к концу года, а можем и дальше. Нужно понимать, что у экономики, которая стагнирует, не с чему быть крепкой национальной валюте», — заявил Жуковский.

Ранее в пресс-центре НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев объяснил причины скачка цен на нефть на мировом рынке.

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