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Экономика

«Нет обвала, нет доходов». Экономист рассказал, когда вырастут доходы россиян

27 Ноября 2018 в 16:45
«Нет обвала, нет доходов». Экономист рассказал, когда вырастут доходы россиян

Василий Колташов объяснил НСН, почему без обвала на мировом рынке благосостояние россиян не улучшится.

Только обвал на мировом рынке может привести к росту доходов населения в России. Об этом заявил в ходе пресс-конференции НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Что касается роста уровня доходов, я бы обратил внимание вот на что. Я бы не стал говорить, что у нас какая-то колониальная экономика, но роста доходов россиян не будет, пока не случится обвал на мировом рынке. Потому что только обвал внешних продаж может развернуть российский крупный капитал государства к внутреннему потребителю. Заметить его, наконец, перестать грабить и начать стимулировать. Потому что всё, что происходит с бензином, это грабёж, всё, что происходит с налогами — тоже грабёж. Идеальный россиянин сегодня должен отдавать 70% налогов и околоналогов. С зарплаты, если она белая, 13%, плюс 30%, плюс 20% НДС», — заявил Колташов.

Добавим, ранее в эфире НСН экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский дал собственный прогноз поведения рубля в 2019 году.

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