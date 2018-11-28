Экономист: Альтернативы доллару в мире пока нет

Председатель Русского экономического общества рассказал НСН о неопределенной ситуации на мировом рынке.

Президент Владимир Путин на проходящем в Москве инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что Россия не ставит перед собой цель уйти от доллара. Однако глава государства отметил, что нестабильность расчетов в этой валюте вызывает желание у многих стран перейти на новые системы.

Председатель Русского экономического общества имени С. Ф. Шарапова Валентин Катасонов в эфире НСН обратил внимание на всеобщую настороженность планами США объявить санкции Китаю.

«Безусловно, доверие к американскому доллару падает, потому что есть угроза того, что будут объявлены экономические санкции против Китая. А это значительная часть мирового товарооборота. Соответственно прямые или косвенные участники сделок с Китаем попадут под санкции США. Риски повышаются, но конкурента американского доллара пока на горизонте не видно. Есть некие способы снижать эти риски, но это пока все такие доморощенные методы вплоть до криптовалют или золота как средства расчетов или попытки создать какие-то системы платежей, которые были бы альтернативами SWIFT, которая находится под контролем Соединенных Штатов», - отметил он.

Собеседник НСН признал отсутствие на данный момент альтернативы доллару при всех существующих сегодня рисках.

«И не видно особых признаков ослабления американской валюты. Риски рисками, но при принятии решений о том, какой валютой пользоваться, всегда учитывается, какой курс будет у этой валюты завтра и послезавтра. Пока ситуация очень неопределенная. Хотя, конечно, что-то надо делать. К сожалению, пока в России не видно никаких кардинальных решений по эмансипации американского доллара. ЦБ сознательно ослабляет курс российской валюты, а это мешает дедолларизации российской экономики», - заявил эксперт.

Во время пленарной сессии инвестиционного форума Владимир Путин заявил, что не Россия уходит от доллара, а доллар от России. «И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — пошутил президент.