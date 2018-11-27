Экономисты: Потенциал падения рубля не ограничен

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Далеким от оптимизма оказался прогноз курса национальной валюты на будущий год, который дали в пресс-центре НСН российские экономисты.

Укрепления курса рубля ожидать не приходится – к этому не располагают ни состояние экономики, ни действия регуляторов, - заявил на пресс-конференции член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

«Чтобы мы увидели крепкий рубль по отношению к доллару, как показала нефть по 85 долларов за бочку в октябре, этого не достаточно. И ЦБ и Минфин не дают рублю укрепляться, в том числе изымая по бюджетному правилу нефтегазовые доходы. Поэтому у рубля потолок примерно понятен — 64,5 рубля, плюс-минус копейки, а вот потенциал разворота и падения ничем не ограничен. Мы видели в конце сентября, как мы уходили на 71 рубль за доллар на фоне санкций и дела Скрипалей. Вполне можем этот сценарий повторить и уйти на 72 рубля за доллар к концу года, а можем и дальше. Нужно понимать, что у экономики, которая стагнирует, не с чего быть крепкой национальной валюте», - отметил Жуковский.

Стремительное падение цен на нефть, которая с октября подешевела с 85 до 59 долларов за баррель, потеряв только за минувшую неделю 11%, может оказаться еще «цветочками», - предупредил на пресс-конференции в НСН экономист Василий Колташов. Возможен гораздо более негативный сценарий развития событий, на предотвращение которого сейчас брошены все силы. По его словам, возможен обвал нефтяных котировок до 30 долларов за баррель, не исключен и крах американского фондового рынка с падением индексов ниже уровня 2007 года. Вместе с тем, как это ни парадоксально звучит, но только обвал на мировом рынке может привести к росту доходов россиян, - убежден Василий Колташов.

«Только обвал внешних продаж может развернуть российский крупный капитал и государство к внутреннему потребителю. Заметить его, наконец, перестать грабить и начать стимулировать. Потому что всё, что происходит с бензином, это грабёж, всё, что происходит с налогами — тоже грабёж. Идеальный россиянин сегодня должен отдавать 70% налогов и околоналогов. С зарплаты, если она белая, 13%, плюс 30%, плюс 20% НДС», - отметил эксперт.

Неудивительно, что пока большинство россиян ориентированы на сберегательное поведение – о необходимости сократить повседневные расходы заявили 64% участников соответствующего опроса ВЦИОМ.

Всеволод Нерознак



