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Путин пошутил про уход России от доллара

28 Ноября 2018 в 15:22
Путин пошутил про уход России от доллара

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не ставит целью избавиться от доллара, так как он сам уходит от нее.

«У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше», — заявил Путин во время пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!». Так президент прокомментировал ситуацию с дедолларизацией российской экономики, отмечает Ura.ru.

Путин добавил, что нестабильность в расчётах долларом вызывает желание многих стран мира найти альтернативные резервные валюты, передает RT.

Ранее в пресс-центре НСН экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский дал прогноз поведения рубля в 2019 году. 

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