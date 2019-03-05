Автоэксперт опроверг взрывной рост продаж машин на AliExpress

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Автомобильный эксперт рассказал НСН, как продвигается продажа машин в сети в России и в мире.

Купить автомобиль теперь можно будет, не выходя из дома. Торговая площадка AliExpress открывает в России онлайн-продажу машин, сообщает «Коммерсант». Пилотным брендом в этом направлении продаж станет китайский бренд Chery. Пользователям предложат кроссоверы нескольких моделей, а также комплектующие и аксессуары.

Этот вид торговли постепенно будет развиваться не только в России, но и во всём мире, заявил в эфире НСН автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. Однако рассчитывать на бум продаж и взрывной спрос пока рано, как минимум, в силу специфики предлагаемого товара.

«Вообще продажи через интернет автомобилей — это “вещь в себе”, поскольку автомобиль штука сложная, эмоциональная, его всё-таки надо пощупать. И у нас есть какие-то результаты по продажам в интернете в прошлом году, но они невелики. Впрочем, они невелики во всём мире. Это новая услуга, а машину всё-таки надо пощупать. Поэтому развиваться это будет, спрос будет, но пока прорыва я не вижу. Кому-то нравится: есть возможность в интернете смоделировать себе машину, построить её виртуально, а потом приехать и забрать. То есть, развиваться это будет, но взрывного спроса это не придаст. И конкретно у россиян. Это мировая тенденция, мы тут не лучше и не хуже других. Развиваемся достаточно быстро, уже у нескольких компаний есть серьёзные продажи через интернет. Renault собирается новую модель Arkana через интернет активно продавать. Например, у Kia Rio есть шоу-румы в крупных торговых центрах, куда можно прийти и выбрать», — рассказал Моржаретто.

Добавим, изначально в онлайн-сервисе по продаже автомобилей будут выставляться автомобили, собранные в Китае. Позже планируется организовать локализованную сборку машин в России.

Напомним, ранее в эфире НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков оценил идею ввести штрафы для старых, неэкологичных автомобилей в отдельных районах мегаполисов.