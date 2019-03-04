В Госдуме назвали штрафы за езду на старых авто новым налогом

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Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков рассказал НСН, как лучше бороться за «оздоровление воздуха Москвы».

В Москве и Санкт-Петербурге планируют определить зоны, куда будет запрещен въезд старым, неэкологичным машинам. За нарушение нормы будет предусмотрен штраф. Соответствующий документ подготовили в Минтрансе, пишет «Коммерсант». По данным издания, сейчас он проходит согласования различными ведомствами. Предполагается, что в октябре МВД и Минтранс представят поправки к КоАП, которые введут новый штраф за въезд в экологически чистую зону. За игнорирование ограничивающих знаков в отношении автовладельца будет применяться штраф в размере 500 рублей. Сначала экологические ограничения могут коснуться лишь грузового и автобусного транспорта. Они будут действовать в спальных районах и вблизи парков.

Формой дополнительного налога для не самых богатых автомобилистов назвал в эфире НСН новый запрет первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Я не считаю эту идею умной. Если человеку нужно отвести ребенка в секцию или пожилых родителей на консультацию к врачу, то он все равно поедет, даже если у него машина не последнего класса и входит в «черный список». Но они будут платить за это штраф. По сути, это форма дополнительного налога для не самых богатых. У нас и так разрыв между богатыми и бедными чрезвычайно велик, и он делается еще больше: человек на дорогой современной машине свободно будет передвигаться по территории Москвы, а те, у кого машина несовременная, возраст которой старше 10 лет – таких авто в России более половины – будут ограничены в передвижении», – считает парламентарий.

Лысаков также опасается, что экологические зоны могут разрастись по всей Москве.

«Фактически это будет не запрет въезда в центр на неэкологичном транспорте, а вся Москва, как это было с парковками. Ликсутов (Максим, председатель Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры города Москвы – НСН) клялся, что это будет исторический центр Москвы, не далее Садового кольца, но со скоростью раковых метастаз платные парковки распространились до МКАДа и сейчас входит в наши дворы. Здесь никакой заботой об экологии и здоровье граждан и не пахнет. Задача одна – получить с людей дополнительные деньги, причем не с самых обеспеченных», – сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

«Оздоравливать воздух Москвы» депутат призвал другими методами.

«Если власть заботиться об экологии, то начать надо с контроля над топливным рынком, потому что там полно контрафактного топлива. Из низкооктанового топлива бодяжники делают высокооктановое, добавляя туда крайне опасные, ядовитые, железосодержащие добавки из Китая. Власть должна озаботиться тем, чтобы убрать с дорог чадящие, изрыгающие клубы дыма грузовики и автобусы, переводом муниципального транспорта на газ или электричество, – полагает Лысаков. – Нужно дать льготы потенциальным покупателям электромобилей. Есть и другие меры, которые могут оздоровить воздух Москвы. Но начинают снова с автовладельцев, из которых и так выжимают все возможные соки: топливо растет, экспортная пошлина на автомобили огромная, транспортный налог огромный».

Парламентарий убеждён, что на практике эта идея будет извращена в ещё большей степени.

«Идея, может быть, и правильная, но в наших условиях она будет доведена до абсурда, развращена, абсолютизирована», – уверен Лысаков.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН раскритиковал инициативу об отмене транспортного налога для подержанных автомобилей.