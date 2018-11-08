Рар: «Северный поток – 2» освободит ЕС от «энергетического кнута» Украины

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Немецкий политолог объяснил НСН, почему неправ украинский политик, отговаривающий Европу от строительства газопровода.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерёг Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2». Он заявил, что Россия может использовать новый транспортный путь как «энергетический кнут», пишет РИА Новости.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН возразил украинскому политику и привёл два довода против его утверждения. Во-первых, по его словам, Киев сам долгое время использовал российский газ как «энергетический кнут» для Европы. С созданием «Северного потока – 2» монополия Украины на транзит закончится, и это заставляет нервничать заинтересованные лица.

«Первое, кнутом пользовалась Украина, а не Россия, когда в 2006 и 2009 годах российский газ, который прокачивался через неё, не доходил до потребителей в Евросоюзе. Эта проблема была создана не производителем, а транзитной стороной. Газ воровали на пути в Европу. Конечно, российская сторона должна была принять трудное решение, чтобы найти способ заручиться тем, чтобы газ доходил в ЕС напрямую. Украина использовала свою транзитную монополию для шантажа и России, и ЕС. К сожалению, в то время пиар Украины был очень хорошо задействован, и она могла получить для своей некоммерческой политической позиции поддержку некоторых стран ЕС. Поэтому “Северный поток – 2” будет построен, потому что он лишает Украину возможности шантажировать нас дальше», — заметил Рар.

Также политолог счёл необоснованным утверждение о том, что ЕС станет зависеть от российского газа после создания газопровода. У Европы есть и другие источники полезного ископаемого, отметил Рар.

«Конечно, ЕС не хочет зависеть только от российского газа, как это было какое-то время в начале газового альянса между ЕС и Россией. Поэтому Европа провозгласила принцип диверсификации закупки газа. По-прежнему российский газ будет закупаться в больших объёмах, где-то 30% от всего газа Европы, но ещё 20% будут брать у Норвегии, когда-то будет закупаться и американский сжиженный газ, когда подешевеет. Пока что Европа добывает и собственный газ, но это прекратится лет через десять, потому что ресурсы ограничены. Для этого “Северный поток – 2” и нужен», — заключил собеседник НСН.

Напомним, что «Северный поток – 2» будет проложен двумя нитками мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдёт через Балтийское море вплоть до Германии. Его трубы пройдут через экономические зоны России, Финляндии, Дании, Швеции и ФРГ. На текущий момент не получено разрешение на строительство только от Дании. Против проекта выступает Киев, а также Вашингтон, причём последний намерен продвигать в Европе собственный сжиженный газ.