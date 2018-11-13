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Песков назвал ситуацию с ценами на топливо гибкой

13 Ноября 2018 в 14:49
Песков назвал ситуацию с ценами на топливо гибкой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ценами на топливо в России, назвав ее гибкой. Он также выразил уверенность, что правительство будет реагировать,сообщает RT.

Накануне вице-премьер Дмитрий Козак отчитался президенту Владимиру Путину о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов в России. Козак заявил, что цены заморожены. По словам Пескова, на встрече главы государства с правительством ситуация была концептуально обозначена, а все остальное пресс-секретарь Путина назвал рабочими моментами.

Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизтопливо до конца 2018 года. При этом в 2019 году стоимость должна будет сформироваться согласно инфляции. Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в эфире НСН рассказал, что подобные меры могут привести к сокращению производства нефтепродуктов.

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