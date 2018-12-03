Аналитик: Выход Катара из ОПЕК не повлияет на мировые цены на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН рассказал о незначительном вкладе страны в мировой нефтяной рынок.

Катар принял решение выйти из Организации стран экспортеров нефти с 1 января 2019 года. Об этом объявил государственный министр по делам энергетики эмирата Саад бен Шрида аль-Кааби, передает РИА Новости. Как уточнил министр, это «технический и стратегический шаг», который не имеет политической подоплёки. Решение принято после анализа, в расчёте на укрепление позиций Катара на мировой арене.

При этом на цены на нефть в долгосрочной перспективе, решение Катара никак не повлияет, заявил в эфире НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Конечно, это добавляет нервозности, как сама новость, что один из членов ОПЕК выходит из организации. С другой стороны, если мы посмотрим, какую роль выполняет Катар в ОПЕК, то увидим, что она крайне не большая», — рассказал аналитик.

По его словам, это связано с тем, что Катар является крупным производителем и экспортером газа (в виде сжиженного природного газа), а также экспортирует еще производную от газа отрасль — это газовый конденсат. Однако, что касается подконтрольной ОПЕК нефти, то ее Катар добывает крайне мало.

«Катар экспортирует буквально несколько миллионов тонн, это очень маленькие объемы. Поэтому на глобальном рынке, увеличение добычи нефти в Катаре, в общем, никак не скажется. В этой связи, с точки зрения спроса и предложения, ничего не меняется от того, что Катар выходит из ОПЕК+. Я думаю, что это некое политическое символическое решение, они не хотят, чтобы им что-то указывали. Саудовская Аравия играет первую роль в рамках ОПЕК, а именно с этой страной у Катара очень плохие отношения, вплоть до того, что они разрывали дипломатические отношения, Саудовская Аравия устраивала торговую блокаду Катару и угрожала вырыть со своей стороны ров, чтобы Катар стал не полуостровом, а островом», — объяснил Юшков.

Аналитик отметил, что в решении Катара выйти из ОПЕК, главный вопрос в том, могут ли его примеру последовать другие страны и к чему это может привести.

«Я думаю, что нет, потому что негатив примера Катара может вызвать лавинообразный выход, и приведет к развалу ОПЕК. В этом случае никто не будет регулировать объем добычи, будет переизбыток нефти на рынке и нефть упадет. Это все прекрасно понимают и боятся. Падение цен на нефть никому не нужно, поэтому, я думаю, что никто кроме Катара из ОПЕК не выйдет. Решение страны может негативно повлиять на цены в краткосрочный период, но в долгосрочный никакой разницы не будет, потому что Катар не сможет увеличить объем добычи», — заключил эксперт.

Напомним, в ОПЕК входят 15 государств. Катар состоял в картеле 57 лет. Решение о выходе принято накануне ключевой встречи стран ОПЕК+. После появления новости о выходе Катара из ОПЕК, мировые цены на нефть пошли вниз, вслед за ними начал дешеветь и рубль на бирже.