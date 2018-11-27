Экономист: Все ждут обвала цены на нефть до 30 долларов за баррель

Василий Колташов описал НСН негативный сценарий развития событий на мировом рынке, который, по его словам, пытаются предотвратить.

С начала октября произошло стремительное падение цены на нефть с 85 до 59 долларов за баррель. Минувшая неделя была особенно провальной и показала 11% снижения цены. Однако это не максимальное падение, заявил в пресс-центре НСН руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его словам, есть предпосылки того, что в будущем нас ожидает гораздо более негативный сценарий развития событий, на предотвращение которого сейчас брошены все силы.

«Сейчас момент, когда могут соединиться две тенденции — падение цен на нефть и падение фондового рынка. Момент очень опасный, и ключевое слово для него “если”. Потому что в отличие от 2008 года сейчас регуляторы предельно сосредоточены и ожидают негативного развития событий. Все ждут обвала, понимают, что он может быть — 30 долларов за баррель. Может быть крах американского фондового рынка с падением индексов ниже уровня 2007 года. Там падать есть куда. И с этим падением нефти с 86 до почти 60 долларов за баррель падение на фондовом рынке происходило, но было очень слабым. То есть, никакого падения там не произошло, там произошла маленькая коррекция. Если дело выйдет из-под контроля, то падать можно очень долго и далеко. Может произойти уход в доллары, частично в золото, последует паника. Именно поэтому такой путь развития событий этого десятилетия, скорее всего, будет предотвращён. По крайней мере, на это будут брошены все силы — и ОПЕК+, и федеральной резервной системы», — заявил Колташов.

Добавим, ранее в эфире НСН экономист, биржевой эксперт, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский дал собственный прогноз поведения рубля в 2019 году.