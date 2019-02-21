«Американский слон и австрийская Моська». В РАН объяснили обиду Курца на Трампа

Эксперт в эфире НСН рассказал об особенностях австрийско-американской риторики и роли мнения Австрии для Европы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне выступил с заявлением, что страна будет продолжать продвигать проект строительства «Северного потока-2», потому что заинтересована в надёжности энергоснабжения. По его словам, Трамп откровенно высказывался против проекта, однако Австрия придерживается другой стороны. Кроме того, Курц добавил, что Австрия будет продолжать закупку российского газа.

Завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в эфире НСН объяснил причины такого резкого высказывания Курца после встречи с Трампом.

«Понятие "Слон и Моська", конечно, неприлично применять в отношении государств, но здесь действительно американский Слон и австрийская небольшая собачка это самое лучшее сравнение, которое может быть. Потому что ни Австрия для Соединенных Штатов не имеет никакого значения, ни наоборот. Соединенные Штаты, как уже сейчас выясняется, не являются самым главным партнером для Австрии. Так что в некоторой степени и руки, и языки у лидеров развязаны и можно говорить всё, что хочешь», — объяснил эксперт.

Кроме того, Владимир Швейцер напомнил, что Австрия очень обижена на Соединенные Штаты из-за повышения пошлин на сталь, которая является главным предметом экспорта в США.

«Это нанесло очень серьезный удар. Как только Америка наступила на больную австрийскую мозоль, на австрийскую сталь, которая сразу стала стоить дороже в несколько раз, это очень насторожило страну. Даже приезжая в Белый дом, Курц очень резко говорит с президентом соединенных штатов. Так что маленькая Австрия тоже может иметь свой голос. Нужно еще учитывать особенности. Австрийцы очень правильно использую свой авторитет, который, безусловно, в Европе является весомым. Они делают очень много для сохранения европейского мира», — уверен Швейцер.

Эксперт обратил внимание на то, что в общей западной картине мира основные постулаты также начинают пересматриваться, что ведет за собой и смену межгосударственной риторики.

«"Северный поток-2" и "Южный поток" пока не исключаются из стратегически целей Австрии, но более важной вещью остается другое. Сейчас Европа пересматривает свои отношения с Соединенными Штатами в стратегическом плане, потому что с таким президентом как Трамп Европе ничего хорошего не угрожает, а скорее наоборот. Американцы их поддавливают с военной точки зрения и НАТО. Попытка отрубить «Северный поток-2» и заменить его американским сжиженным газом, тоже не совсем выгодна Европе с экономической стороны. С другой стороны Европа никак сегодня не видит в России стратегической угрозы и все разговоры о том, что российские ракеты направлены на какие-то центры принятия решений — это общие разговоры. Все прекрасно понимают, что мы никаких военных действий с Европой вести не будем никогда. Мы понимаем, что это наши соседи, какими бы они не были», — заключил собеседник

Напомним, ранее глава Минэнерго России Александр Новак в ходе телефонного разговора с министром энергетики Германии Петером Альтмайером сообщил, что Компания Nord Stream 2 AG построила более половины газопровода «Северный поток — 2». Однако есть опасения, что что после внесения ряда правок в газовую директиву Евросоюза появился риск, что «Северный поток-2» может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации. На то, чтобы вывести проект из-под данных норм, должны дать согласие не только Еврокомиссия, но и комитет из представителей стран, входящих в Евросоюз, что может серьезно осложнить и затянуть процедуру.