Депутат: Новые меры против «Северного потока-2» не так страшны, как кажутся

Сергей Чижов в эфире НСН заявил, что Франция, Германия и Италия смогут убедить Европу в необходимости трубопровода.

После внесения ряда правок в газовую директиву Евросоюза появился риск, что «Северный поток-2» может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации, пишет «Коммерсант». На то, чтобы вывести проект из-под данных норм, должны дать согласие не только Еврокомиссия, но и комитет из представителей стран, входящих в Евросоюз, что может серьезно осложнить и затянуть процедуру.



Тем не менее, депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН выразил уверенность в положительном исходе процесса.



«Новые поправки, однозначно, будут вносить коррективы в эксплуатацию «Северного потока-2». Но, с другой стороны, если мы встанем перед фактом, что хотели вообще запретить и активно лоббировали восточные страны, и США, то сейчас я считаю, что это достаточно позитивная тема, и, в конечном итоге, Германия, Франция, Италия смогут реализовать эту идею. Думаю, конечно, существуют возможные проблемы, но сомневаюсь, что они реально будут такими серьёзными, как пишет «Коммерсантъ». Думаю, в течение года всё будет ясно», - заявил он.



Как уточняется, «Газпром» уже готовится к худшему развитию событий, указывая на возможность строительства газопровода «Турецкий поток – 2», который позволит реализовать поставки российского газа в Европу в полном объеме.

«Северный поток — 2» —экспортный газопровод из России в Европу, который проходит через Балтийское море. Он связывает «Газпром» и европейских потребителей. Решение о его создании было принято в 2012 году с целью увеличить поступление природного газа в Европу.