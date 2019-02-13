Колташов: Элиты США хотят похоронить Евросоюз

Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

Топ-1: В России пока не будет нового повышения пенсионного возраста

Дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусматривается на долгосрочную перспективу. Об этом свидетельствует прогноз Минэкономразвития и бюджетный прогноз Минфина России, заявил глава МЭР Максим Орешкин.

Новость, конечно, утешительная, хотя, проблема все равно остается. Остается в связи с экспериментами с самозанятыми, с тем, что сейчас люди будут стараться уклониться от всякого рода социальных отчислений и получить из на руки. Но, будем жить дальше. Вполне возможно, что через какое-то время мы увидим новое обострение ситуации с пенсионной системой и новые попытки ее реформировать. Надеюсь, что на этот раз – к лучшему.

Топ-2: Размер госдолга США установил исторический рекорд

Размер государственного долга США установил исторический рекорд, превысив отметку в $22 трлн. Соответствующий показатель раскрывается в ежедневном отчете минфина США.

Если быть честными, то придется признать: американский ВВП растет за счет увеличения долга. Американская экономика, государственная система – все существует долг. И как только этот долг наращивать дальше станет невозможно (а этот момент может наступить весьма неожиданно), перед Соединенными Штатами встанет очень серьезный вопрос: жесткая экономия или девальвация? Едва ли американские власти выберут девальвацию. Жесткая экономия? А на чем экономить? Соединенные Штаты не привыкли экономить, они привыкли увеличивать лимит государственного долга.

Топ-3: Британские власти решили узнать источник происхождения средств богатых россиян

Британские власти решили узнать источник происхождения средств богатых россиян. Национальное агентство по борьбе с преступностью намерено проверить около 140 состоятельных граждан, чье богатство у властей вызывает сомнения. Причем значительная часть этого списка — россияне.

Это довольно опасный интерес, ведь британские власти вполне могут ограничить доступ богатых россиян их деньгам и заморозить средства до того, как российские богачи расскажут, что и откуда у них взялось. Вообще, Великобритания уже лет пять является страной, опасной в финансово-политическом смысле. Теперь многие пытаются унести оттуда ноги, унести деньги и унести офисы.

Топ-4: Сорос предрек Евросоюзу судьбу СССР

Американский миллиардер-финансист Джордж Сорос предрек Евросоюзу судьбу СССР, отметив, что Европа движется к забвению. По его словам, «переломным моментом» будут выборы в Европарламент, которые пройдут в мае.

Американские элиты давно мечтают похоронить Евросоюз, он их, мягко говоря, бесит. Бесит потому, что провалил трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Не пожелали немецкие элиты обеспечить американским элитам в ЕС. Не хотят европейские страны резкого усиления санкций против России себе во вред, не хотят отказываться от «Северного потока», очень много чего не хотят из того, что американские власти считают правильным и необходимым. И заявление Джорджа Сороса нужно рассматривать именно в этом ключе.





О проекте:

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.