Секрет раскрыт! Технологию строительства пирамиды Хеопса разгадали по одной находке

РИА Новости

Египтолог

Виктор Солкин в эфире НСН объяснил, как древние египтяне перемещали массивные

каменные блоки на большие расстояния.

Знаменитые пирамиды Гизы построены руками древних египтян при помощи нехитрых инженерных сооружений. Эти вывода подтвердили археологи из французского Института восточной археологии в Каире и Ливерпульского университета в Англии, которые обнаружили следы рампы – наклонного сооружения наподобие пандуса, - в алебастровой каменоломне Хатнуба к северу от Луксора.

Как пояснил в беседе с НСН египтолог Виктор Солкин, возраст находки - около 4,5 тысяч лет. На протяжении тысячелетий в этом районе египтяне добывали алебастр – полупрозрачный камень, из которого делали изящные туалетные вещицы и косметические принадлежности, а порой и колоссы.

«Это открытие очень важное по своей комплексности. Находка представляет собой рампу – наклонную поверхность, по которой при помощи блоков передвигали массивные фрагменты камня, по сторонам от которой идут ступени. Рампы и пандусы, как инженерные сооружения, которые использовались для перемещения больших объектов, обнаруживали и раньше. В Египте есть достаточное количество незавершенных пирамид, благодаря которым мы уже знаем, что пандусы использовались традиционно. Уникальность этой находки заключается в том, что пандус снабжен инженерной составляющей: в верхней его точке было специальное отверстие для столбов, на которые наматывались веревки, крепящиеся к салазкам, по которым передвигался большой массивный фрагмент камня», – пояснил собеседник агентства.

Египтолог отметил, что недалеко от каменоломни Хатнуба еще в 19 веке была обнаружена гробница вельможи Джхутинахт, управляющего областью в эль-Берше, на стенах которой был изображен сам процесс передвижения огромных блоков камня к месту строительства пирамиды.

«Там показано, как на салазках передвигают камень, а перед ними идет специальный человек, который из специального сосуда льет на песчаную почву под салазки воду с жиром. Там даже записана песня, которую поют рабочие, тащащие этот колосс. Теперь к этому изображению мы можем добавить сделанную в Хатнубе находку, которая показывает комплексные инженерные решения и то, как древние египтяне, использую максимальные имеющиеся у них возможности, передвигали массивные блоки», - сказал эксперт.

Сделанная в Египте находка напрямую связана с именем царя Хеопса, в честь которого была построена Великая пирамида в Гизе. Вместе с пандусом найдены надписи, с упоминанием этого царя, и записки рабочих, отдельные комментарии начальника строительства и даже временные хижины, в которых обитали строители.

«Раньше такие находки обнаруживались при пирамидах, но без таких комментариев и инженерных приспособлений…. Теперь мы сможем глубже понять строительные технологии древних египтян», – заключил египтолог.

Вокруг строительства пирамиды Хеопса ходит много легенд. Одна из них о том, что на возведении "одного из Семи чудес света" были задействованы порядка 100 тысяч рабов, большинство из которых умерли в процессе строительства, затянувшегося на 40 лет. Также выдвигалась версия о том, что монументальное сооружение – дело рук представителей внеземных цивилизаций.