Жириновский предложил России альтернативу советскому комсомолу

ФОТО: Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов // Официальный сайт Кремля

Лидер ЛДПР рассказал в эфире НСН, что современная молодежная организация должна быть свободна от влияния партий.

В современной России необходимо создать организацию, похожую на комсомол. Такого мнения придерживается большинство опрошенных ВЦИОМ граждан, а именно 80%. Из них 34% респондентов выразили твёрдое убеждение в необходимости возрождения Коммунистического союза молодёжи, 46% ответили, что такая организация «скорее нужна», чем нет.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире НСН также поддержал эту идею, однако призвал исключить в её воплощении влияние политических партий на молодых людей.

«Молодежная организация в России нужна. Например, Российский союз свободной молодежи — РССМ. У неё должна быть своя мощная инфраструктура: штаб-квартиры во всех регионах, дома культуры, дворцы молодёжи, лагеря отдыха и прочее. Обязательно нужно объединить ребят, помочь им с досугом. Ведь молодые годы очень быстро пролетают, а, например, в Москве и Санкт-Петербурге очень много одиноких молодых людей — им негде познакомиться, найти новых друзей. А влияния партий быть не должно», — заявил Жириновский.

Он поделился собственным опытом пребывания в рядах комсомольцев и отметил, что влияние партии на жизнь молодёжи тогда было явным минусом организации.

«Комсомол был очень мощной организацией. Я в нём состоял, и мы в комсомоле чувствовали себя одной большой семьей. Везде были организации, очень широкая сеть. Но был и серьезный минус — КПСС излишне влезала в дела комсомола. Это мешало ему стать действительно самостоятельной организацией. Например, я был в школе одним из самых активных, и учительница посодействовала тому, чтобы я стал комсоргом класса, но она же меня и сняла с этой должности за критику. Молодежь всё-таки сама должна выбирать своих лидеров», — подчеркнул Жириновский.

Добавим, что почти 90% респондентов, опрошенных ВЦИОМ, выразили убеждение, что молодёжь необходимо вовлекать в политическую и общественную жизнь страны. Также 79% опрошенных сочли нужными молодежные движения при политических партиях.