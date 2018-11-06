Омбудсмен: Бизнесменов в России сегодня сажают, а не расстреливают

Дмитрий Потапенко в беседе с НСН рассказал, о мутировавших в современной России «девяностых».

Мультимиллионер Олег Бурлаков обратился в полицию с заявлением о покушении на свою жизнь. По его словам, 3 ноября неизвестный окликнул его по имени и открыл стрельбу в районе улицы Лобачевского. После этого бизнесмену пришлось обратиться к врачу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В то же время в дежурной смене пресс-службы МВД по Москве информацию о подобном заявлении опровергли, сообщает «Вечерняя Москва».

в эфирезаявил, что к нападению причастно хулиганьё

«Дело в том, что 90-е никуда не уходили, просто они сильно видоизменились. Если в классические 90-е у тех, кого мы ошибочно называли бандитами, а сейчас называем правоохранителями, был очень скудный арсенал, то сейчас бандитизм носит государственный и окологосударственный характер. Стрельбы как раз мало. Если в вас стреляют, это означает, что уровень заказа, который на вас есть, весьма низкий. Если на вас идёт нормальный заказ, то это, скорее всего, уголовное дело и ваша посадка на самом высшем уровне. Стрельба в этом случае – показатель того, что это какое-то хулиганьё решило вас попугать. От этого средств защиты больше, чем от второй степени наезда», - убеждён Потапенко.

Напомним, Олег Бурлаков входит в список богатейших людей по версии Forbes. Его состояние может насчитывать около 650 миллионов долларов. Одним из его основных активов на данный момент – «Стройлесбанк». Ранее он был причастен к «Бурнефтегазу», «Новоросцементу».