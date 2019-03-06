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Культура

«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»

6 Марта 2019 в 18:52
«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал очередную громкую новость о съемках продолжения знаменитого фильма.

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. По словам Барецкого, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия. Помимо этого Барецкий рассказал, что в съемках одну из главных ролей сыграет Кирилл «Руки-Базуки» Терешин – парень из Пятигорска, который «прославился» своими непропорциональными бицепсами.

«Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма. Главную роль в нем сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса", Кирилл "Руки-Базуки". Это будет бомба», - отметил будущий режиссер.

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Ранее сообщалось, что лидер группы «АукцЫон» в эфире НСН раскритиковал идею Барецкого снять фильм «Брат-3» без Балабанова. Напомним, саундтрек культового блокбастера «Брат-2» «Дорога» в исполнении группы «АукцЫон» негласно был признан одним из главных событий года для отечественных меломанов. Главный герой фильма Данила Багров стал кумиром для молодых людей, а песни из фильма обрели небывалую популярность.




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