«Развлекуха для малолеток». Кинокритик оценил выбор лучшего кино People’s Choice Awards

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Давид Шнейдеров рассказал НСН, почему не мог стать лучшим по версии зрителей иной фильм, чем «Мстители. Война бесконечности».

Выбран лучший фильм 2018 года по версии зрителей. В Лос-Анджелесе состоялось награждение премии People’s Choice Awards — лучшей кинолентой был признан кинокомикс Marvel «Мстители: Война бесконечности». Отмечается, что лучшей актрисой, по мнению публики, стала Скарлетт Йоханссон, а лучшим актёром и звездой экшн-фильма стали участники съёмок «Чёрной пантеры» Чедвик Боузман и Данай Гурира.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН объяснил, почему лучшей лентой не мог стать иной фильм, несмотря на многообразие кинопродукции Голивуда. По его словам, к этой премии не может быть серьёзного отношения в мире кинематографистов.

«Я бы не относился в серьёз к награде People's Choice Awards. Во-первых, это не голосование специалистов. Я не имею в виду даже только кинокритиков, а режиссёров и продюсеров. Это награда, которую в основном вручает молодёжь. Я бы её по статусу приравнял к награде MTV Movie Awards. Естественно, что “Мстители” стали лучшим фильмом. Потому что марвеловские комиксы смысловой нагрузки в принципе в себе не несут, это такая развлекуха для малолеток. И в основном эти малолетки и голосуют за People's Choice Awards. Поэтому голосование определяется количеством спецэффектов, громкостью звука и быстрым жёстким монтажом. На мой взгляд, это не более чем любопытно, мило, и больше чем улыбку не вызывает. Нельзя же в серьёз лучшим актёром считать парня из “Чёрной пантеры”. Это было бы, как минимум, смешно. Поэтому молодцы!», — заключил Шнейдеров.

Он отметил, что в России не хватает аналогичной награды, а также номинации за худший отечественный фильм. В ней, по его словам, была бы жёсткая конкуренция.

«Жалко, что такой премии нет в России, нам вообще не хватает некоторых премий. Я бы с большим удовольствием учредил в России “Золотую малину”, которая бы вручалась за худшее российское кино. Хотя боюсь, было бы слишком много претендентов. Хотя и там, [на Западе], их вполне хватает», — заметил кинокритик.

Он отказался выбрать лучший голливудский фильм этого года, однако отметил одну из отечественных работ, которая, по его мнению, заслуживает внимания.

«Сложно вспомнить сходу все ленты, которые вышли за 11 месяцев 2018 года. Есть любимые российские фильмы, которые мне понравились. Это стандартно “Лето” Кирилла Серебренникова. Но американские я бы точно не выделил», — заключил Шнейдеров.

Добавим, что по версии зрителей также выбрана «Лучшая драма» — картина «Пятьдесят оттенков свободы», завершившая трилогию по мотивам эротической серии книг британской писательницы Эрики Леонард. Звезда фильма Джейми Дорнан получил звание лучшего драматического актера. Лента «Шпион, который меня кинул» с Милой Кунис и Кейт Маккиннон стала комедией года.