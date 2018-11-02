Разлогов: Похоже, у Ридли Скота появился художественный зуд

ФОТО: Рассел Кроу // Стоп-кадр из фильма «Гладиатор»

Кинокритик заявил НСН, что коммерческий успех продолжения фильма «Гладиатор» предсказать невозможно.

Режиссёр Ридли Скотт начал работу над продолжением картины «Гладиатор», сообщает Deadline. Сценаристом выступит Питер Крэйг, автор «Города воров». Отмечается, что в фильме главным героем станет Люций, сын Луциллы, который вдохновился воинственным Максимусом и решил тоже стать великим.

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в эфире НСН заявил, что предугадать коммерческий успех картины трудно. Возможно, по его словам, автор решил просто удовлетворить свой «художественный зуд», как в случае с продолжением «Бегущего по лезвию».

«Это же решение авторов. На самом деле все эти вторые, третьи, четвёртые части порождаются тем, что создатели надеются на повторение успеха первой. Удастся ли это, сказать трудно. Рассел Кроу, естественно, играть не будет, потому что его персонаж умер в первой части. Будет кинолента с не очень понятной коммерческой перспективой, но, возможно, и получится. Это чисто коммерческая задача, художественная на заднем плане. Надо понимать, что вторая часть “Бегущего по лезвию” была неудачной с коммерческой точки зрения. Она была художественно успешной. Может быть, у него появился художественный зуд, сделать что-то в продолжение своей успешной картины. Но это нормальная тактика для Голливуда, и индустриальных компаний», — заметил кинокритик.

Фильм «Гладиатор» повествует историю генерала Римской империи Максимуса. Оказавшись на пути императора Коммода, он становится жертвой придворных интриг и едва остаётся жив. После этого он становится гладиатором. На арене он превращается в звезду, и оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого ему предстоит встретиться в смертельной схватке с заклятым врагом.