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Общество

Кино для всех. Депутат поддержал кинопоказы для инвалидов

28 Октября 2018 в 10:00
Кино для всех. Депутат поддержал кинопоказы для инвалидов
РИА Новости
Депутат Михаил Терентьев в эфире НСН заявил, что возможность посещать кинотеатры поможет
людям  с нарушениями слуха и зрения социально интегрироваться в обществе.

Все российские кинотеатры буту обязаны оборудовать хотя бы один зал устройствами для демонстрации фильмов людям с нарушением зрения или слуха. Соответствующий приказ Минкультуры вступил в силу на минувшей неделе. Теперь каждый кинозал по закону должен проводить показы с тифлокомментированием, то есть словесным пояснением визуального ряда, а также демонстрировать фильмы с субтитрами.

Член Совета спортсменов Международного Паралимпийского комитета, депутат Госдумы Михаил Терентьев в эфире НСН поддержал эту законодательную норму. Парламентарий уверен, что она поможет лучшей социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.

«Все, что технически можно обеспечить, должно быть обеспечено. С точки зрения желания и нежелания киноеатров, я бы не стал рассматривать вопрос, потому что это законодательство и требование той Конвенции о правах инвалидов, которую мы подписали», - заявил собеседник агентства.

Терентьев также отметил, что в любом учреждении, оказывающим публичные услуги, должна быть так называемая «доступная среда».

«Каждый, кто оказывает публичные услуги, а кинотеатры и театры оказывают публичные услуги, должны соблюдать законодательство. То есть эта услуга должна быть доступна для каждого гражданина, независимо от того, какие ограничения по здоровью у него есть. Это решение будет способствовать большей социальной интеграции людей с инвалидностью в обществе», - заключил депутат.

Добавим, что в Калининграде с недавних пор стали доступны футбольные матчи для незрячих болельщиков. Впервые опыт тифлокомментирования на стадионе «Калининград» был опробован на матче между сборными России и Швеции, который прошел 11 октября в рамках Лиги Наций. Футбольных фанатов с нарушением зрения волонтеры проводили на специально оборудованные места, откуда они могли следить за матчем и через тифлокомментирование узнавать все, что происходило на поле.

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