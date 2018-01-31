Успенский: Повлиять на «Союзмультфильм» могут только автомат Калашникова и суд!

Писатель Эдуард Успенский в эфире НСН назвал все разговоры о выходе новых серий мультфильма «Простоквашино» пустыми.

«Союзмультфильм» покажет зрителям первые серии продолжения мультфильма «Простоквашино» весной 2018 года. Как сообщает ТАСС, работа над мультсериалом находится на финальной стадии. Отмечается, что в течение двух лет - с 2018 по 2020 год будет выпущено 30 серий, каждая из которых длится шесть с половиной минут.

Между тем, автор сценария мультфильма «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский не верит в то, что новый эпизод мультипликационного фильма о приключениях Дяди Федора, Шарика, Матроскина и других обитателей Простоквашина выйдет уже весной.

В эфире НСН он заявил, что лично не видел ни одного представителя «Союзмультфильма», с которым бы он смог обсудить условия сотрудничества :

«Студия ведёт себя барски и хамски. Разговоры каждый день по телефону, по интернету. А так я никого не видел. Ни Слащёвой (Юлиана Слащёва — председатель правления киностудии «Союзмультфильм» - прим. НСН), есть такая глупая баба, никого нет. Все они [разговоры] пустые. Всё висит в воздухе», - подчеркнул собеседник НСН.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он препятствовать выходу новых серий «Простоквашина», Эдуард Успенский заявил, что в России есть только два действенных способа, которые помогут повлиять на студию – «Калашников» и суд.

«И больше я верю в первый! И хочу ещё раз сказать, что я запрещаю [показ новых серий мультфильма]. А заявления "Союзмультфильма" – это очередная ложь. Им надо делать вид, что идёт работа. Я не верю в то, что серии будут выпущены. И всё», - заключил писатель.

Напомним, ранее Успенский заявил НСН, что представители киностудии «Союзмультфильм» не обсуждали с ним условия сотрудничества над продолжением мультфильма «Простоквашино». Кроме того, пять миллионов рублей, за которые «Союзмультфильм» намерен выкупить авторские права на «Простоквашино», Успенский назвал «копейками». По его словам, владение историей о Дяде Федоре и его друзьях стоит миллионы долларов.

Кроме того, ранее Эдуард Успенский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. В нём он пожаловался главе государства на съемки новой серии мультфильма «Простоквашино», проходящие без его согласия. При этом писатель подчеркнул, что никогда не отказывался сотрудничать с «Союзмультфильмом» и был готов предоставить права на создание новых серий на любых разумных условиях.