Шнуров попал в Совет при комитете Госдумы по культуре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Вместе с музыкантом в него включены митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин, а также дрессировщик, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.

О пополнении Совета проинформировала глава комитета Елена Ямпольская. По её словам, это прибавление «независимо мыслящих людей, еще больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре». Ямпольская напомнила, что недавно вступила с Шнуровым в рифмованный диалог и призналась в интересе к творчеству лидера «Ленинграда».

Елена Ямпольская хочет, чтобы члены Общественного совета приняли участие в парламентских слушаниях по концепции нового закона о культуре. Обсуждение назначено на 22 марта.

Как отмечает RT , ранее стало известно, что адвокат Шнурова Константин Добрынин обратился в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой проверить высказывания парламентария Виталия Милонова. По словам представителя интересов музыканта, депутат постоянно распространяет в СМИ утверждения о творчестве Шнурова и группы «Ленинград», которые не соответствуют действительности и содержат недопустимые высказывания.

В частности, Добрынин привёл несколько публикаций, где Виталий Милонов называет творчество «Ленинграда» «вредительским» и «ядом в городском колодце», а самогоСергея Шнурова — «бесовским запевалой», бескультурным человеком и алкоголиком.

Также, как уточняет Газета.ру, в обращении адвоката указывается, что народный избранник использует брань и «стилистически сниженную лексику», когда публично дает оценку музыканту.

Ранее Виталий Милонов в эфире НСН вызвал Сергея Шнурова на «зашкварный» батлл.