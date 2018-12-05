Кинокритик посоветовал смотреть американское кино, пока его не запретили

Давид Шнейдеров в эфире НСН прокомментировал рейтинг лучших фильмов уходящего года.

Американский институт киноискусства назвал десять лучших фильмов 2018 года. Среди них блокбастер «Черная пантера», мюзикл «Звезда родилась» и сериал «Лучше звоните Солу». Как сообщается на официальном сайте организации, в десятку попали ленты, продвигающие киноискусство, обогащающие культурное наследие Америки и вдохновляющие аудиторию и кинематографистов. Рейтинг составлялся на основе мнений членов специального жюри. В топ вошли претенденты на Оскар, лауреаты Венецианского кинофестиваля, блокбастеры и дебютные работы, полный список представила Газета.ру.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что этот рейтинг является некой рекомендацией зрителю. По его мнению, в этом списке плохих картин нет.

«Америка – это великая кинодержава, и кинорейтингов в ней огромное количество. Свои рейтинги определяют киноинституты, киноуниверситеты, кинокритики, все кому не лень. Относиться ли к ним серьезно? Да, американский институт киноискусства – это, безусловно, уважаемая организация. Многие говорят, что из этого рейтинга потом будет сформирован список номинантов на Оскар. Но американское кино настолько непредсказуемо, американская киноакадемия настолько не ангажирована, в ней нет союза кинематографистов и его председателя, что предсказать исход голосования невозможно. Рейтинги, конечно, любопытные, но они больше, на мой взгляд, адресованы зрителям. Это рекомендация, что посмотреть в кино. Ну и как напоминание для тех киноакадемиков, которые еще не все посмотрели в преддверии голосования на Оскар. Картины все достойные, плохие в рейтинги не попадают. Всем любителям кино и всем читателямя рекомендую изучить этот список и сходить в кинотеатры, пока не реализовалась идея господина Мединского и хорошие американские фильмы не исчезли с наших экранов», - призвал он.

Ранее Давид Шнейдеров сказал НСН, что если бы министра культуры Владимира Мединского не было, его стоило бы придумать. Так кинокритик прокомментировал заявление главы ведомства о том, что российские киностудии должны снимать больше боевиков и меньше детских фильмов.