Шнейдеров: Все мировые сюжеты написал Шекспир

Авторов «Фантастических тварей» обвинили в плагиате советских фильмов. Сибирские ученые обнаружили сюжетные сходства нового фильма и двух советских кинокартин о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». С помощью собственной программы «Антиплагиатор» специалисты констатировали почти полное совпадению сюжетов, в которых плохие люди, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят.
Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН иронично предположил, что сценаристы американских фильмов не знакомы с советскими фильмами.
В 2016 году Московский городской суд отклонил жалобу сценариста Михаила Расходникова, утверждавшего, что фильм британского режиссера Ридли Скотта «Марсианин» содержит элементы плагиата. Расходников утверждал, что в фильме были использованы детали его собственного сценария, который он написал раньше.