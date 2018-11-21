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Общество

Шнейдеров: Все мировые сюжеты написал Шекспир

21 Ноября 2018 в 20:30
Шнейдеров: Все мировые сюжеты написал Шекспир
Кинокритик прокомментировал НСН гипотезу о сходстве фильмов серии «Фантастические твари» и советских фильмов про Алису Селезневу.

Авторов «Фантастических тварей» обвинили в плагиате советских фильмов. Сибирские ученые обнаружили сюжетные сходства нового фильма и двух советских кинокартин о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». С помощью собственной программы «Антиплагиатор» специалисты констатировали почти полное совпадению сюжетов, в которых плохие люди, способные менять внешность, стремятся к полному господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН иронично предположил, что сценаристы американских фильмов не знакомы с советскими фильмами.

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«Все мировые сюжеты написал Шекспир, и практически любое произведение мировой литературы - это, собственно, это та или иная интерпретация Шекспира. Интересно, может ли Шарль Перро подать в суд на создателей фильма "Красотка" за то, что они переложили историю Золушки? Думаю, что нет. Может ли тот же Шарль Перро подать в суд на Владимира Меньшова за фильм "Москва слезам не верит", так как там тоже история Золушки? Изобрести программу можно какую угодно, в свете модной тенденции импортозамещения можно, конечно, найти плагиат в любых фильмах с малоизвестными, мягко говоря, американским сценаристам советскими картинами. Думаю, что американцы слыхом не слыхивали ни об Алисе, ни о лиловом шаре, поэтому, как пишут в титрах, "любые совпадения являются случайностью"», - добавил он.

В 2016 году Московский городской суд отклонил жалобу сценариста Михаила Расходникова, утверждавшего, что фильм британского режиссера Ридли Скотта «Марсианин» содержит элементы плагиата. Расходников утверждал, что в фильме были использованы детали его собственного сценария, который он написал раньше.

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