Шнейдерв: Если бы Мединского не было, его стоило бы придумать

Кинокритик Давид Шнейдеров в специальном выпуске «НСН-Кино» подготовил топ главных, на его взгляд, новостей этой сферы.



Топ-1: В России смягчены требования к показу фильмов на фестивалях

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под законом, смягчающим требования к демонстрации фильмов на международных кинофестивалях, которые проходят в России, а также к их показу в культурно-просветительских целях.

Ура! Наконец-то! Естественно, должен был вмешаться Владимир Путин, чтобы идиотизм был отменен. Как хорошо, что есть люди, которые могут отменить ту глупость, которую творит министерство культуры.

Топ-2: На «Мосфильме» завершились съемки фильма о Яшине

На киностудии «Мосфильм» завершились съемки первой художественной картины, посвященной величайшему футбольному вратарю — Льву Яшину. Кино досконально воссоздает эпоху Льва Яшина, до самых мелочей — в футбольной экипировке, одежде, декорациях и предметах быта середины прошлого века. Найдены даже оригинальные афиши и билеты на матчи того времени.

Да главное, чтобы фильм был хороший. То, что картина абсолютно воссоздает эпоху – абсолютно не гарантия успеха. И вообще, я почему-то боюсь российских байопиков, как-то не очень им доверяю. Ну, посмотрим. А вообще, меня удивляет безумный интерес к спортивному кино, который сейчас уже, к счастью, спал.

Топ-3: Мединский предложил российским режиссерам снимать в России больше боевиков

Российские киностудии должны снимать больше боевиков и меньше детских фильмов, заявил министр культуры Владимир Мединский. Он отметил, что успехом пользуются фильмы про супергероев, поэтому нужно производить нечто подобное «с учетом национальной специфики» и с суперкачеством. В качестве примера министр привел фильмы «Движение вверх» и «Последний богатырь», но признал, что это — исключение из правила.

Честно говоря, я вообще считаю, что если бы Мединского не было, его стоило бы придумать. Иначе о чем бы мы, журналисты, говорили? Так вот, министр, видимо, имел в виду, что Россия должна догнать и перегнать Marvel. А еще, судя по этой новости, Мединский решил, что «Движение вверх» - это боевик, а все персонажи этой картины – супергерои. Оставим это высказывание на совести его автора.