Кинокритик посоветовал Шойгу заняться армией вместо кино

Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал идею создания киностудии при Минобороны бесполезной тратой денег.

Министерство обороны создаст киностудию для съемок художественных фильмов о Вооружённых силах страны. Об это заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс». По словам министра, строительство киностудии начнётся в ближайшее время.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал инициативу Шойгу бесполезной тратой денег.

«Хочется ответить двумя цитатами. Во-первых, «хочешь мира – готовься к войне». Вообще, это называется подготовкой к войне. А во-вторых, «беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник». Армии не надо лезть в кино. Нельзя обязывать искусство. Патриотизм, любовь к родине, любовь к армии искусственно навязать нельзя. «Балканский рубеж» в прокате провалился. Это достаточно серьезный сигнал, что общество сейчас не очень заинтересовано в военном кино», - пояснил он.

По мнению киноведа, в первую очередь нужно кино как индустрию поставить на ноги.

«А потом думать над целями. Министерство обороны должно деньги тратить более эффективно – на перевооружение армии, перевод ее на контрактную основу, повышение ее технологического уровня. А кино – потом. Правда, я как налогоплательщик не хочу давать деньги на кино про армию. Не хочу. Думаю, и люди не хотят. Очень трудно сейчас снять честный фильм про армию. Я не верю в эту затею. Это очередная бесполезная трата денег», - подчеркнул он.

Ранее актер Михаил Пореченков в эфире НСН поддержал идею главы Минобороны и рассказал, о чём, по его мнению, стоит снимать фильмы на армейской киностудии.