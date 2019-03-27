Среда
27 марта
USD 64.17
EUR 72.58
Культура

Кинокритик посоветовал Шойгу заняться армией вместо кино

27 Марта 2019 в 15:22
Кинокритик посоветовал Шойгу заняться армией вместо кино
Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал идею создания киностудии при Минобороны бесполезной тратой денег.

Министерство обороны создаст киностудию для съемок художественных фильмов о Вооружённых силах страны. Об это заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает «Интерфакс». По словам министра, строительство киностудии начнётся в ближайшее время.

Кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал инициативу Шойгу бесполезной тратой денег.

«Хочется ответить двумя цитатами. Во-первых, «хочешь мира – готовься к войне». Вообще, это называется подготовкой к войне. А во-вторых, «беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник». Армии не надо лезть в кино. Нельзя обязывать искусство. Патриотизм, любовь к родине, любовь к армии искусственно навязать нельзя. «Балканский рубеж» в прокате провалился. Это достаточно серьезный сигнал, что общество сейчас не очень заинтересовано в военном кино», - пояснил он.

Танк Т-34 откопали и отреставрировали на Голанских высотах
По мнению киноведа, в первую очередь нужно кино как индустрию поставить на ноги.

«А потом думать над целями. Министерство обороны должно деньги тратить более эффективно – на перевооружение армии, перевод ее на контрактную основу, повышение ее технологического уровня. А кино – потом. Правда, я как налогоплательщик не хочу давать деньги на кино про армию. Не хочу. Думаю, и люди не хотят. Очень трудно сейчас снять честный фильм про армию. Я не верю в эту затею. Это очередная бесполезная трата денег», - подчеркнул он.

Ранее актер Михаил Пореченков в эфире НСН поддержал идею главы Минобороны и рассказал, о чём, по его мнению, стоит снимать фильмы на армейской киностудии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.