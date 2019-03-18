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Танк Т-34 откопали и отреставрировали на Голанских высотах

18 Марта 2019 в 09:06
Танк Т-34 откопали и отреставрировали на Голанских высотах

Российские военные полицейские обнаружили советский танк Т-34 у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот. Об этом рассказал командир батальона правоохранителей Рустам Нумахаджиев, передает РИА Новости. По его словам, боевая машина находилась на этом месте с 1973 года и была найдена при оборудовании поста наблюдения.

Комбат сообщил, что накануне 75-летия победы в Великой Отечественной войне было решено откопать Т-34 и реставрировать, пишут «Известия».

Израиль захватил принадлежавшие с 1944 года Сирии Голанские высоты в 1967 году после Шестидневной войны, напоминает Ura.ru. Тогда страны Варшавского договора поставляли вооружение и технику Сирии и Египту. По итогам войны Судного дня в октябре 1973 года стороны арабо-израильского конфликта заключили перемирие. В 1974 году Голанские высоты заняли миротворческие посты ООН. В 2013 году они покинула район, а в 2018 году после того, как район взяла под контроль Сирия, свои посты там выставила российская военная полиция.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН прокомментировал кассовый успех фильма Алексея Сидорова «Т-34». 

 

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