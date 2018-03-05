«Форма воды» объявлен лучшим фильмом 90-й кинопремии «Оскар»

«Форма воды» объявлен лучшим фильмом, ему достался главный «Оскар». Режиссер картины мексиканец Гильермо дель Торо стал также победителем в номинации «Лучший режиссер». 90-ая юбилейная церемония вручения статуэток проходит сейчас в Лос-Анджелесе. Картина «Форма воды» рассказывает о событиях, происходящих в США в 1960-х годах. В центре повествования немая уборщица Элиза, работающая в тайной правительственной лаборатории. Она узнает о секретном эксперименте – об опытах над человеком-амфибией. «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдман за роль Черчилля в фильме «Темные времена». За женскую роль – актрисе Фрэнсис Макдорманд – за роль в картине «Три билборда».