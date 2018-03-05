Понедельник
05 марта
USD 56.66
EUR 69.47
Горячие новости

«Форма воды» объявлен лучшим фильмом 90-й кинопремии «Оскар»

5 Марта 2018 в 08:07
«Форма воды» объявлен лучшим фильмом 90-й кинопремии «Оскар»

«Форма воды» объявлен лучшим фильмом, ему достался главный «Оскар». Режиссер картины мексиканец Гильермо дель Торо стал также победителем в номинации «Лучший режиссер». 90-ая юбилейная церемония вручения статуэток проходит сейчас в Лос-Анджелесе. Картина «Форма воды» рассказывает о событиях, происходящих в США в 1960-х годах. В центре повествования немая уборщица Элиза, работающая в тайной правительственной лаборатории. Она узнает о секретном эксперименте – об опытах над человеком-амфибией. «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Гэри Олдман за роль Черчилля в фильме «Темные времена». За женскую роль – актрисе Фрэнсис Макдорманд – за роль в картине «Три билборда».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.