Кинокритик назвал Минкульт главной угрозой российскому кинематографу

В эфире НСН Давид Шнейдеров заявил, что в бедах российского кино виноваты вовсе не «Фантастические твари».

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о голливудской угрозе для отечественного кинематографа. По его словам, «всемирная машина Голливуда» разрушит российский кинематограф, если не будут приняты меры по его защите со стороны властей, пишут «РИА Новости». В качестве таких мер глава Минкульта предложил ограничить прокат американских фильмов в России.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что главной угрозой для российского кинематографа является не голливудское кино, а само министерство культуры.

«На мой взгляд, существует реальная и серьезная опасность для российского кинематографа. Причем, к сожалению, эта опасность грозит не только российскому кинематографу, но и всему российскому искусству в целом. Имя этой опасности – министерство культуры Российской Федерации, потому что больший вред, чем министерство культуры наносит российскому искусству, придумать себе трудно. С другой стороны, в деятельности министерства культуры и лично господина Мединского есть безусловный плюс. Это занятость российских журналистов. Если бы господин Мединский не давал столько информационных поводов, многие журналисты были бы без работы», — отметил кинокритик.

По его словам, министру культуры вместо того, чтобы делать из голливудского кинематографа угрозу, следует способствовать совместной работе отечественных и мировых кинодеятелей.