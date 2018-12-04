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Культура

Кинокритик назвал Минкульт главной угрозой российскому кинематографу

4 Декабря 2018 в 12:27
Кинокритик назвал Минкульт главной угрозой российскому кинематографу

В эфире НСН Давид Шнейдеров заявил, что в бедах российского кино виноваты вовсе не «Фантастические твари».

Министр культуры России Владимир Мединский заявил о голливудской угрозе для отечественного кинематографа. По его словам, «всемирная машина Голливуда» разрушит  российский кинематограф, если не будут приняты меры по его защите со стороны властей, пишут «РИА Новости». В качестве таких мер глава Минкульта предложил ограничить прокат американских фильмов в России.

Кинокритик Давид Шнейдеров заявил в эфире НСН, что главной угрозой для российского кинематографа является не голливудское кино, а само министерство культуры.

«На мой взгляд, существует реальная и серьезная опасность для российского кинематографа. Причем, к сожалению, эта опасность грозит не только российскому кинематографу, но и всему российскому искусству в целом. Имя этой опасности – министерство культуры Российской Федерации, потому что больший вред, чем министерство культуры наносит российскому искусству, придумать себе трудно. С другой стороны, в деятельности министерства культуры и лично господина Мединского есть безусловный плюс. Это занятость российских журналистов. Если бы господин Мединский не давал столько информационных поводов, многие журналисты были бы без работы», — отметил кинокритик.

По его словам, министру культуры вместо того, чтобы делать из голливудского кинематографа угрозу, следует способствовать совместной работе отечественных и мировых кинодеятелей.

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«Господин Мединский не в курсе, наверное, что понятие голливудского кинематографа в последние годы несколько размыто, потому что назвать голливудским фильм, у которого сценарист японец, исполнитель главной роли американец, а режиссер исландец, достаточно трудно. Если сейчас посмотреть данные о фильмах, выходящих в прокат за рубежом, то подавляющее большинство этих фильмов — это так называемые копродукции, фильмы, снятые огромным количеством стран. Россия вместо того, чтобы изолироваться, должна, безусловно, входить в эту копродукцию, принимать участие в совместных проектах и должна на внутреннем рынке не мешать, а помогать. При этом сдвиг сроков проката и расчистка поляны для российских фильмов, это не есть помощь, потому что западные фильмы все равно собирают свое, а русским фильмам они только мешают», — сказал собеседник НСН.

Стоит отметить, что главу Минкульта особо возмутил недавно вышедший в прокат фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», который, по его словам, занимал более 70 процентов всех сеансов в российских кинотеатрах в некоторые дни ноября. Владимир Мединский заявил, что это не что иное, как «тотальная монополия голливудских кинопрокатчиков», диктующая свои условия киносетям. При этом министр признал, что сам фильм не смотрел. По мнению Давида Шнейдерова, кинокартина вызвала критику Мединского только потому, что зарубежная.

«Вред наносит любая зарубежная литература, вред наносит, безусловно, статуя обнаженного Давида, потому что пропаганда порнографии. Нужно вообще, как говорил известный герой известного литературного произведения, "собрать все книги бы да сжечь". Вот это, на мой взгляд, основное направление деятельности министерства культуры: "тащить и не пущать"», — резюмировал кинокритик.

Напомним, что вторая часть франшизы «Фантастические твари» вышла в российский прокат 15 ноября. Кинолента повествует о противостоянии волшебника Грин-де-Вальда и героев первой части под руководством Альбуса Дамблдора. Действия фильма происходят за много лет до событий, показанных в фильмах о Гарри Поттере. Незадолго после выхода картины авторов фильма обвинили в плагиате советских фильмов. Сибирские ученые обнаружили сюжетные сходства нового фильма и двух советских кинокартин о приключениях Алисы Селезневой по книгам Кира Булычева — «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». 
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