В России приступят к съемкам третьей части фильма «Брат»

Шоумен и музыкант Стас Барецкий в эфире НСН анонсировал съемки фильма «Брат-3». Одну из главных ролей сыграет Вячеслав Дацик.

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова. По словам Барецкого, в съёмках также примет участие бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который ранее отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия.

«Мы будем снимать фильм «Брат-3» про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный. Соответственно, будем еще фильм снимать. В одной из главных ролей будет Дацик, я его заинтересовал в этом плане, он к этому готов», - сказал Барецкий.

По словам шоумена, для производства фильма создана студия «2020», веб-сайт и группа «ВКонтакте». Название студии связано с планами запустить фильм в ротацию в 2020 году, пояснил он.

«Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части «Брата»», - сказал Барецкий.