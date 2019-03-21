В Госдуме призвали молча сбивать американские самолеты

Первый зампред комитета Госдумы по обороне рассказал НСН, как Россия должна реагировать на нарушение своих границ бомбардировщиками США.

США перебросили в Европу шесть стратегических бомбардировщиков B-52 для участия в воздушных учениях. Американский телеканал CNN увидел в этом сигнал России на пятую годовщина присоединения к ней Крыма, которое на Западе считают «аннексией». Группа B-52 приземлилась в конце прошлой недели на британской авиабазе Фэйрфорд, а в понедельник, 18 марта четыре бомбардировщика совершили полеты над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями, сообщает CNN со ссылкой на данные ВВС США.

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил в эфире НСН, что в случае нарушения американскими бомбардировщиками госграниц России, их необходимо молча сбивать (слушайте аудио).

«Реакция Российской Федерации должна заключаться в минимальном количестве слов и максимальном количестве действий. Просто молча, без разговоров сбивать их самолеты, если они нарушают воздушное пространство. Если когда наносились удары по Сирии, мы нанесли удар по тем объектам, из которых взлетают эти ракеты, то, конечно никто бы с нами с этой позиции не разговаривал. Мы же сами даем повод с собой так обращаться. Лучше уничтожать объекты противника на территории другого государства, нежели потом пытаться ловить самолеты или ракеты над территорией своей страны. Теперь они не скрывают, перебрасывают эти бомбардировщики на территорию, приграничную с Российской Федерацией, делают нам какие-то знаки, сигналы. Сбивать самолеты надо, которые нарушают государственные границы или воздушное пространство Российской Федерации», — сказал депутат.Напомним, что 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что американский бомбардировщик B-52 пролетел над нейтральными водами Балтийского моря с включенным транспондером. В ведомстве отметили, что самолет не приближался к границам РФ менее, чем на 150 км.