«Путин, берегись!». В Британии поприветствовали ядерные бомбардировщики США

Фото: Daily Mail

В конце прошлой недели американские ядерные бомбардировщики B-52 прибыли на британскую авиабазу Фэрфорд. Об этом говорится в статье британского таблоида Daily Mail под заголовком «Путин, берегись!», сообщает НСН.

Британское СМИ отмечает, что переброска американских бомбардировщиков была сделана накануне начала учений НАТО в Грузию. Они пройдут с 18 по 29 марта.

Daily Mail пишет, что учения в Грузии будут «демонстрацией силы перед соседом Россией», при этом напоминая, что прошло почти 11 лет с момента войны между двумя государствами длиной в девять дней.

Также отмечается, что переброска бомбардировщиков из США в Великобританию на прошлой недели стала крупнейшей со времен войны в Ираке. Вопрос, будут ли B-52 использованы в учениях, британское СМИ оставило открытым.