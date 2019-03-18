Понедельник
18 марта
USD 65.42
EUR 74.07
В мире

«Путин, берегись!». В Британии поприветствовали ядерные бомбардировщики США

18 Марта 2019 в 07:32
«Путин, берегись!». В Британии поприветствовали ядерные бомбардировщики США
Фото: Daily Mail

В конце прошлой недели американские ядерные бомбардировщики B-52 прибыли на британскую авиабазу Фэрфорд. Об этом говорится в статье британского таблоида Daily Mail под заголовком «Путин, берегись!», сообщает НСН.

Британское СМИ отмечает, что переброска американских бомбардировщиков была сделана накануне начала учений НАТО в Грузию. Они пройдут с 18 по 29 марта.

Daily Mail пишет, что учения в Грузии будут «демонстрацией силы перед соседом Россией», при этом напоминая, что прошло почти 11 лет с момента войны между двумя государствами длиной в девять дней.

Также отмечается, что переброска бомбардировщиков из США в Великобританию на прошлой недели стала крупнейшей со времен войны в Ираке. Вопрос, будут ли B-52 использованы в учениях, британское СМИ оставило открытым.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.