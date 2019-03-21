Новости за ночь: S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит»

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Главные минувшей ночи по версии НСН.

Владелец «Морского старта» отозвал заказ на ракеты «Зенит» на Украине

Российская частная космическая компания S7 Space решила приостановить контракт с украинским предприятием «Южмаш» на производство 12 ракет-носителей «Зенит», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник. Отмечается, что руководство владельца плавучего космодрома «Морской старт» уже оповестило о данном решении «Южмаш». Еще один источник сообщил, что производство ракет приостановят уже в апреле.

Контракт был заключен между сторонами в 2017 году. Планировалось, что ракеты будут использовать для программ «Морской старт» и «Наземный старт».

В Варшаве объяснили отказ позвать РФ на годовщину начала Второй мировой войны



Польша назвала официальные причины отказа России в приглашении на празднование годовщины Второй мировой войны.

«Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны пройдут в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств», - сказал руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Ранее МИД РФ обвинил Польшу в фальсификации летописи Второй мировой войны. Как отметили в ведомстве, Варшава делает это систематично.

В Новой Зеландии запретили продажу полуавтоматического оружия

Запрет на продажу штурмовых и полуавтоматических винтовок вступил в силу в Новой Зеландии. Правительство пришло к этому решению после теракта в Крайстчерче, об этом заявила премьер-министр Джасинда Ардерн.

Жертвами нападения 15 марта стали 50 человек, огнестрельные ранения получили 48 прихожан мечети. Одним из исполнителей атаки был уроженец Австралии Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов.

Россия начнет поставлять лекарства в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Россия начнет поставки лекарств в страну на следующей неделе. Он отметил, что объем первой партии фармацевтических веществ составит несколько тонн, поставки будут осуществляться на регулярной основе. Венесуэльский лидер отметил, что сейчас страна обеспечивает себя лекарствами на 70%.