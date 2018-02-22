Экс-конструктор ОКБ «Сухой»: Су-57 не примет участие в боевых действиях в Сирии

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Авиаэксперт в эфире НСН посчитал переброску новейших истребителей РФ в Сирию пиар-акцией.

СМИ сообщили о переброске двух новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию. На официальном уровне ту информацию не подтверждали. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос можно прояснить только в министерстве обороны. Однако неназванные информированные источники подтвердили переброску Су-57 в САР. Один из них уточнил, что истребитель проходит испытания, сообщает «Интерфакс». Тем временем в сети уже появилось видео прибытия самолёта в Сирию.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7 — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 21 февраля 2018 г.

Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в эфире НСН посчитал, что в Сирии Су-57 делать нечего.

«Это, скорее, пиар-акция, чем что-то реальное и целесообразное. Для такого типа самолётов Сирия – это не испытания. Я не совсем понимаю, зачем он там нужен. Это истребитель воздушного боя. Наша группировка в Сирии выполняет задачи по земле. Это работы бомбардировщиков, штурмовиков. Истребители их прикрывают, но сейчас там прикрывать не от кого, потому что у наших противников авиации нет, а с США и Израилем мы не вступаем в открытый воздушный бой. В этой ситуации притаскивать туда два новых самолёта, с моей точки зрения, неправильно», - считает эксперт.

По словам Вадима Лукашевича, в нынешней ситуации авиабаза Хмеймим ничем не отличается от других баз на территории РФ.

«Это могут быть какие-то климатические испытания, но в Астрахани летом условия покруче сирийских. Поэтому климатические условия вряд ли проходят. Войсковые [испытания] можно провести у нас. Полетать тоже можно и у нас. Участия в боевых действиях машины принимать не будут. Это совершенно чётко», - заявил НСН собеседник.

В то же время испытания самолётов в боевых условиях Вадим Лукашевич посчитал целесообразными.

«В своё время Су-25 проходил заключительный этап госиспытаний в Афганистане. На тот момент это была очень секретная машина. К нему прилагалась целая группа гражданских инженеров. Их тоже нужно было защищать. Но там был штурмовик, который работал по земле. Это было рационально: он отстрелял всё, что можно, по полигонам и нужно было понять, как он будет работать по реальным целям и воспринимать специфические условия высокогорья. В Сирии этого нет», - подчеркнул Лукашевич.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что не обладает информацией по переброске истребителей Су-57 в Сирию. Об этом он сообщил во время пресс-конференции 22 февраля. Стоит отметить, что ранее Виктор Бондарев занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. Сейчас главкомом ВКС РФ является Сергей Суровикин. Интересно, что 20 февраля появилась информация о том, что ему предстоит служебная командировка в Сирию. Правда, тогда СМИ уточнили, что Суровикин вновь возглавит российскую группировку в САР.