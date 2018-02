Экс-конструктор ОКБ «Сухой»: Су-57 не примет участие в боевых действиях в Сирии

СМИ сообщили о переброске двух новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в Сирию. На официальном уровне ту информацию не подтверждали. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос можно прояснить только в министерстве обороны. Однако неназванные информированные источники подтвердили переброску Су-57 в САР. Один из них уточнил, что истребитель проходит испытания, сообщает «Интерфакс». Тем временем в сети уже появилось видео прибытия самолёта в Сирию.

Exclusive#Russia deploying its brand new fifth generation fighter jet the Su-57 in #Khmemeim AB #Syria



2 Su-57

4 Su-35

4 Su-25

1 A-50U were deployed in the #RuAF AB in Latakia/Jableh today pic.twitter.com/MA4NIKyMW7