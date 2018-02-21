Герой РФ: Истребители пятого поколения появятся в России через 2-3 года

ФОТО: instagram.com/uac_russia

Заслуженный лётчик-испытатель РФ в эфире НСН рассказал, что МиГ-35, поступив на вооружение ВКС РФ, не успеет устареть.

Самолётостроительная корпорация «МиГ» готова начать выполнение заказа ВКС России по поставке МиГ-35. Такое заявление сделал генеральный директор предприятия Илья Тарасенко во время посещения одного из филиалов корпорации в Нижнем Новгороде с главой комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым. Тарасенко также напомнил об успешном выполнении заводских испытаний истребителя в 2017 году, сообщает «Интерфакс-АВН».

Стоит отметить, что МиГ-35 - истребитель поколения 4++ и, как рассказал в эфире, является переходным по пути к боевым самолётам пятого поколения.

«Пятое поколение не может появиться сразу. Он становится пятым через три-четыре поколения (например, 4++). У нас есть свои временные отрезки, которые называются “переходный период”. Но мы идём к этому пятому поколению и скоро придём. Я думаю, два-три года – и всё будет. Да, это переходная модель: как и Су-27 стал базовым, а дальше Су-35 сделали. В конце концов, мы практически вышли на пятое поколение. Осталось только родные двигатели поставить», - заверил НСН лётчик-испытатель.

По словам Магомеда Толбоева, МиГ-35 не устареет, пока попадёт в ВКС. Он также подчеркнул, что окончательный переход к истребителям пятого поколения будет зависеть от финансирования.

«Это связано с Минобороны, какой будет заказ, ведь оно должно финансировать. Всё зависит от заказчика. Мы можем сделать то, что просит заказчик», - отметил эксперт.

При этом конкуренцию в боевой авиации Магомед Толбоев увидел только в лице США.

«Конечно, [мы можем конкурировать]. Где вы видели китайские самолёты? У китайцев старые русские самолёты, они их делают. Вот американцы – это серьёзные соперники. Но мы ему абсолютно ничем не уступаем. У вас есть повод быть абсолютно уверенными в нашей обороноспособности и в том, что наша авиационная промышленность в состоянии обеспечить потребности ВКС», - заключил Толбоев.

Напомним, о завершении заводских испытаний МиГ-35 стало известно совсем недавно. Причём лётчики, которые испытывали боевую машину, оценили высоко и бортовое радиоэлектронное оборудование, и прицельно-навигационный комплекс, и двигатели и другое оборудование, сообщает «Свободная Пресса» . Ожидается, что к 2020 году около 30 таких истребителей поступит в ВКС РФ.