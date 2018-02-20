Возможный возврат Суровикина в Сирию объяснили бюрократией

Военный обозреватель в эфире НСН заявил, что дела в Сирии идут не так, как планировало руководство РФ.

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин может снова возглавить российскую группировку в Сирии. Сейчас этот вопрос обсуждается. В то же время это не освободит его от должности главкома ВКС. Пока он будет находиться в служебной командировке, его обязанности будет временно исполнять заместитель, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник Минобороны.

Военный обозреватель Александр Гольц в эфире НСН назвал такое решение бюрократическим, так как при Суровикине российская группировка лучше справлялась с поставленными задачами в Сирии (слушайте аудио).

«Это свидетельствует о том, что дела в Сирии идут не так, как предполагало российское руководство. Когда значительная часть группировки выведена, уменьшились возможности по охране, обеспечению безопасности. Этим воспользовались те, кого в России называют террористами. Выяснилось, что у России нет возможности жёстко контролировать зоны деэскалации, которые она взялась контролировать. Как всегда в этих случаях, Москва прибегает к некоторому бюрократическому решению: один генерал не справился, а тот справлялся – давайте снова назначим его», - считает Гольц.

Напомним, Суровикин возглавлял группировку российских вооружённых сил с июня по декабрь 2017 года. Позже он возглавил ВКС РФ, сменив на этом посту Виктора Бондарева, который в настоящий момент возглавляет комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. При этом Российской группировкой в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлёв, сообщает Ura.ru .