О высоком. Как выжить российскому авиастроению?

Заслуженный лётчик-испытатель РФ в беседе с НСН заявил о необходимости вернуться к научным разработкам 70-х годов ХХ века для решения проблем в российском авиастроении.

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил полет. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

Самолет был запущен с аэродрома Иркутского авиационного завода. Он пробыл в воздухе 1 час 30 минут. Полет проходил на высоте до 3500 метров и скорости до 500 км/ч.

В течение года планируется провести испытание четвертого воздушного судна МС-21−300. Предполагается, что в следующем году сертификация завершится, а еще через год самолет поступит на серийное производство.

Испытания прошли в условиях, когда западные партнеры отказались от поставок в Россию композитных материалов из США и Японии, которые необходимы для крыла самолёта МС-21. По данным СМИ, остатков материалов хватит на шесть самолётов. Однако в «Росатоме» комментировать информацию не стали, а в «Ростехе» посчитали ситуацию надуманной.

Заслуженный лётчик-испытатель России, заместитель генерального директора Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА), начальник Лётно-испытательного центра Рубен Есаян в беседе с НСН предположил, что Россия сможет договориться о поставках композитных материалов из США и Японии.

«С отечественными аналогами сейчас очень сложно. Так что лучше бы нашли общий язык и взяли уже отработанные и готовые композитные материалы, чтобы самолёт вышел вовремя. Мы так настраиваемся, что это западные [компании], но ведь они тоже хотят деньги заработать на всём. Так что их тоже это интересует. Мы надеемся, что всё-таки договорятся», - сказал Есаян.

Эксперт авиаотрасли, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров высказал в беседе с НСН сомнения в том, что планы по массовому запуску в производство самолётов МС-21−300 в нужном объёме будут реализованы.

«Серийное производство не начнётся с выпуска десятков машин, большой серии. Удовлетворить спрос даже отдельно взятой компании “Победа” сразу будет сложно. По планам компании, она должна увеличить свой парк в несколько раз до 2025 года. До этого времени наша промышленность даже при самых благоприятных условиях не сможет произвести столько МС-21, чтобы удовлетворить всех заказчиков, которые уже сделали заказ, и ещё произвести самолёты для “Победы”. Намерения благие, но пока они откладываются», — заметил Гусаров.

Герой РФ, Заслуженный лётчик-испытатель РФ, генерал-майор в запасе Магомед Толбоев в беседе с НСН рассказал, что проблемы, связанные с вынужденным отказом от импортных материалов и комплектующих в истории страны уже были, но они всегда решались.

«Никогда Россия не была в безвыходном положении. Это показала программа «Буран», когда у нас не было теплозащитных плиток, и мы их нашли карьер под Уралом, устроили добычу, нашли технологии, построили завод. Плохо, что чиновники наши спят на ходу - жируют, квартиры, яхты имеют, потом на Америку валят. Лучше бы свои деньги вкладывали в производство частное. Нам надо было раньше думать, а не говорить, что США - наши партнеры. Надо идти своей русской дорогой и делать все свое. На год опоздаем, но сделаем сами и никогда не будем в кабале под кем-то. Чихать на Америку, Англию, Канаду и заодно и Австралию. У нас есть все технологии. Все в научных разработках еще с 70-х годов. Просто его бросили, и решили купить готовенькие у Запада. А готовенький только сыр в мышеловке», - отметил эксперт НСН.

Напомним, МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Готовы три опытных образца МС-21-300, четвертый самолет в стадии сборки.



