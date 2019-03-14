Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение о временном запрете полетов лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Как отмечает Ura.ru , распоряжение будет действовать до особых указаний.

Ранее полеты этой модели ограничили во многих странах мира после авиакатастрофы 10 марта в Эфиоопии. Самолеты Boeing 737 Max использовались российской авиакомпанией S7, 12 марта она приостановила их полеты.

Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик огласили предварительную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Он заявил, что самолет упал из-за недостатков разработки и сертификации воздушного судна, передает «ФедералПресс» .

Накануне корпорация Boeing призвала приостановить полеты всей линейки Max, чтобы «успокоить общественность». Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в эфире НСН, что запреты на эксплуатацию Boeing 737 Max могут серьёзно повлиять на судьбу корпорации.