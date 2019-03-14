Россия закрыла воздушное пространство для Boeing 737 MAX

Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение о временном запрете полетов лайнеров Boeing 737 MAX 8 и 9 в воздушном пространстве России. Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько. Как отмечает Ura.ru, распоряжение будет действовать до особых указаний.
Ранее полеты этой модели ограничили во многих странах мира после авиакатастрофы 10 марта в Эфиоопии. Самолеты Boeing 737 Max использовались российской авиакомпанией S7, 12 марта она приостановила их полеты.
Замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик огласили предварительную причину крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Он заявил, что самолет упал из-за недостатков разработки и сертификации воздушного судна, передает «ФедералПресс».
Накануне корпорация Boeing призвала приостановить полеты всей линейки Max, чтобы «успокоить общественность». Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов заявил в эфире НСН, что запреты на эксплуатацию Boeing 737 Max могут серьёзно повлиять на судьбу корпорации.