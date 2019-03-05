Военный эксперт: Командиры в армии и без законопроектов отвечают за всё

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, возлагающего на командиров ответственность за «морально-политическое и психологическое состояние» подчиненного личного состава. Такие поправки предлагается внести в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Законопроект подготовлен во исполнение указания президента РФ Владимира Путина от 6 июля 2018 года о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН засомневался в необходимости поправок. По его словам, командиры и сейчас отвечают за политические и психологические настроения личного состава.
«Не совсем понимаю суть этого закона. Вообще, командир части отвечает за все. Кроме того, у нас введен институт замполитов, то есть помощников командиров по политической части. Они и отвечают за морально-политическое и морально-психологическое настроение личного состава. Насколько необходимо прописывать политическую подготовку личного состава — не знаю», — сказал Шурыгин.
Ранее генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев в эфире НСН раскритиковал инициативу вернуть обращение «господин» в армию.