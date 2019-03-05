Военный эксперт: Командиры в армии и без законопроектов отвечают за всё

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Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН удивился, зачем на командиров возлагать ответственность за морально-политическое состояние солдат — она уже на них возложена.

Российское правительство внесло в Госдуму проект закона, возлагающего на командиров ответственность за «морально-политическое и психологическое состояние» подчиненного личного состава. Такие поправки предлагается внести в федеральный закон «О статусе военнослужащих». Законопроект подготовлен во исполнение указания президента РФ Владимира Путина от 6 июля 2018 года о создании военно-политических органов Вооруженных сил РФ.

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН засомневался в необходимости поправок. По его словам, командиры и сейчас отвечают за политические и психологические настроения личного состава.

«Не совсем понимаю суть этого закона. Вообще, командир части отвечает за все. Кроме того, у нас введен институт замполитов, то есть помощников командиров по политической части. Они и отвечают за морально-политическое и морально-психологическое настроение личного состава. Насколько необходимо прописывать политическую подготовку личного состава — не знаю», — сказал Шурыгин.

В 2018 году в Минобороны появилось главное военно-политическое управление, руководить которым будет экс-командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант». В ведомстве пояснили, что создание подразделения вызвано необходимостью усиления «военно-патриотического воспитания». Картаполов также будет заниматься движением «Юнармия».

Ранее генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев в эфире НСН раскритиковал инициативу вернуть обращение «господин» в армию.