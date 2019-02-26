Военачальники недовольны инициативой вернуть обращение «господин» в армию

Генерал-полковник и адмирал в эфире НСН заявили о недопустимости замены воинского обращения.

В России предложили вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующий документ он направил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву.



Генерал-полковник, бывший начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Сергей Маев в беседе с НСН заявил, что сейчас не то время для господ.

«Есть определенные традиции, привычки. Пусть люди сначала называют друг друга господами в обществе, а потом можно и в армии. Сейчас не тот период времени. Общество пока не готово к этому. Господа были потому, что в царской России структура общества была другая. Поэтому тогда это обращение было и в армии, когда были разные сословия, которые разделены», - сказал Маев.

Генерал-полковник также выразил уверенность, что обращение «товарищ» сплачивает российскую армию, а «господин» наоборот разделит её на разные сословия.

«В армии без товарищества добиваться каких-то результатов, а тем более побед, невозможно. Сейчас нужно заниматься экономикой страны, развитием промышленности, гражданского общества, а не этим. Это от большого безделия. Людям делать нечего, они начинают придумывать. У нас что, других проблем нет, кроме как менять обращения?», - заявил генерал-полковник.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН согласился с Маевым, критически оценив предложение депутата.

«Пусть Петров займется своими депутатскими обязанностями, это не его область и не его уровень предложений. Товарищ есть товарищ», - заявил он.

В тексте инициативы, которую цитирует RT , Петров отмечает, что обращение «господин» подчёркивает «честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны».

Ранее в беседе с НСН экс-глава МВД Анатолий Куликов назвал инициативу Владимира Петрова «бредовой» и «карикатурной».