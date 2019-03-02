Адмирал о встрече в Босфоре: Разошлись как в море корабли

Адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН призвал не политизировать факт движения кораблей РФ и США в Босфоре.

Опубликовано видео встречи российского фрегата «Адмирал Эссен» и ракетного эсминца ВМС США USS Donald Cook, которая произошла в турецком проливе Босфор. Видеоматериал разместило на youtube-канале турецкое издание Aydinlik.

На видео зафиксирован момент, когда в пролив входит сначала корабль ВМС США, а спустя десять минут появляется российский фрегат. Корабли шли под охраной катеров Турции. Американский эсминец покинул акваторию Черного моря 28 февраля, разминувшись по пути с российским фрегатом.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в беседе с НСН рассказал, как должны действовать военные корабли, находясь в узких акваториях.

«В узкости корабли действуют в соответствии с международными правилами предупреждения столкновения судов. Они превалируют над всеми другими условиями. Другое дело, поприветствовали они друг друга или не поприветствовали... Считаю, не надо этот факт политизировать – разошлись как в море корабли. Буквально и по правилам», - отметил Касатонов.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России Пётр Святашов заявил НСН, что американский эсминец ведет разведку и пристально контролируется российской стороной.

