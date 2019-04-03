В НАТО раскрыли детали «пакета мер» в Черном море

НАТО пообещало обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, сообщает Газета.ру. Кроме того, речь также идет и об увеличении количества воздушных разведок, которые планируется проводить в регионе. Об этом заявила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Она сообщила, что принять такие меры было решено после того, как российские корабли задержали суда Украины в Керченском проливе. Как уточняют Известия, Хатчисон заявила, что освободить регион «от российского вмешательства» необходимо. По ее мнению, меры, которые планирует предпринять НАТО, будут полезны для многих соседствующих с Россией государств.

«Очень важно, чтобы жители Румынии, Болгарии, Украины и Грузии чувствовали себя безопасно в зоне Черного моря — как на воде, так и на суше», — уточнила Хатчисон.

Обсуждаемый пакет мер может быть одобрен на совещаниях в ближайшие пару дней, сообщает Ura.ru.