Ради мира или начало войны? В Венесуэлу прибыли два российских военных самолета

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Сможет ли США обвинить Москву в военном вторжении в Венесуэлу после прибытия в Каракас двух российских самолетов? Об этом в эфире НСН рассуждают эксперты и политики.

Переполох вызвало прибытие в столицу Венесуэлы Каракас двух российских самолетов, принадлежащих Минобороны.

Национальное издание El Nacional уверено, что, таким образом, в страну была переброшена группа военных во главе с генерал-полковником Василием Тонкошкуровым. Второй борт доставил Боливирианскую республику оборудование для военных.

Как напоминает РБК, генерал-полковник Василий Тонкошкуров с мая прошлого года занимает пост начальника Главного штаба Сухопутных войск.

РИА Новости и Associated Press, ссылаясь на дипломатический источник в Каракасе и на неназванного венесуэльского чиновника, пишут, что российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения консультаций по военно-техническому сотрудничеству. В частности, чтобы обсудить техобслуживание оборудования, а также стратегию и тренировки.

После начала конфликта в Венесуэле противостояние России и США обострилось: Вашингтон, и примкнувшие к нему в большинстве своем страны Западной Европы и Латинской Америки, поддерживают главу оппозиции Хуана Гуайдо. Москва, а также Куба озвучили поддержку законно избранному президенту страны Николаса Мадуро.

В итоге Штаты анонсируют очередной пакет антироссийских санкций.

О бесперспективности подобных угроз в эфире НСН заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

«Санкции давно уже перестали быть инструментом, который как-то влияет на те решения, которые принимаются в Москве или конкретными российскими гражданами. Совершенно очевидно, что это политическая акция, демонстрация своего недовольства нашей позицией по Венесуэле. Представить себе, что это каким-то образом повлияет на эту позицию, изменит ее, абсолютно бессмысленно и абсурдно. Это очередной сигнал недружественный, это продолжение политики американского присутствия везде, где хочется, и везде, где можется. С такой политикой мы не согласны», — отметил Морозов.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее указал на то, что единственной целью США в Венесуэле является не решение проблем страны, не забота о народе, а смена режима, включая угрозу военного вторжения.

Насколько велика вероятность, в Венесуэлу Америка перебросит свои военные силы? Об этом НСН спросила президента Американского института в Москве Эдуарда Лозанского.

«С вероятностью 99% вторжения американцев не будет, просто поскольку большинство американцев против этого. Трамп прекрасно это знает. В том числе, против этого даже те, кто за него голосовал. Многие страны НАТО, по крайней мере, три можно назвать Италия, Греция и Турция, которые с этим не согласны. Самое главное, это то, что армия, за исключением нескольких перебежчиков, на стороне Мадуро. То есть ввязываться Трампу в эту войну совершенно бессмысленно», — обозначил свою точку зрения Лозанский.

По мнению абсолютного большинства мировых лидеров, которые выразили поддержку Мадуро, самопровозглашенный «президент» Хуан Гуайдо является марионеткой в руках США, которые полностью срежиссировали попытку государственного переворота в стране и последовавшие за ней протестные акции.