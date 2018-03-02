Подготовка к войне. Эксперт об активности самолетов-разведчиков у границ РФ

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Самолеты ВКС России совершили пять перехватов иностранных военных самолетов у границ.



Министерство обороны РФ сообщило об активизации воздушной разведки вдоль российских границ. За минувшую неделю дежурные силы противовоздушной обороны выполнили пять вылетов на перехват и сопровождение зарубежных самолетов-разведчиков.



В общей сложности, как уточнили в ведомстве, воздушную разведку вдоль границ России в течение вели 22 иностранных летательных аппарата. При этом в Минобороны уточнили – «нарушений воздушного пространства РФ не допущено», отмечает Ura.ru.

Попытки приблизиться к границам РФ самолеты-разведчики совершали недавно - в конце января этого года. Тогда истребитель Су-27 ВКС РФ более 2 часов 20 минут сопровождал американский самолет-разведчик EP-3E Aires-II, который пытался приблизиться к границе воздушного пространства РФ в районе Крыма. В Пентагоне после назвали действия российской стороны «небезопасными», а Минобороны РФ рекомендовало Пентагону отказаться от военных полетов в границ РФ.

В эфире НСН член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков ранее сообщил, что разведывательная активность может быть связана с подготовкой к военным действиям. «Просто ведётся непрерывная разведка нашей границы. Идёт полномасштабная непосредственная подготовка к возможной войне. Наше воздушное пространство и территориальные воды составляют 12 миль, то есть, где-то 22 километра. На дальность система разведки – это где-то до пятисот километров - они могут вести наблюдение нашей территории. А вообще это связано с тем, что мир приближает к войне, большой войне», - отметил эксперт.

Напомним, что в январе 2018 года за сохранность своих границ переживала и Великобритания. Тогда Минобороны направило два истребителя Typhoon для перехвата российских самолетов вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства