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США ответили на рекомендацию Минобороны прекратить разведку у границ с РФ

2 Февраля 2018 в 09:58
США ответили на рекомендацию Минобороны прекратить разведку у границ с РФ

В Соединенных Штатах ответили на рекомендацию Минобороны России прекратить разведку у границ с РФ. Представитель комитета начальников штабов Вооружённых сил США, генерал-лейтенант Кеннет Маккензи отметил, что у США «эти полёты будут продолжены».

Представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл также подчеркнул, что США не собираются отказываться от полетов над Черным морем, отмечает RT.

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Ранее Минобороны РФ порекомендовало Пентагону в будущем либо исключить полеты у российских границ, либо договориться о правилах их выполнения. В российском ведомстве отметили, что истребитель Су-27 ВКС РФ пресекал попытки американского самолета-разведчика приблизиться к российской границе на протяжении почти 2,5 часа, а такой полет не является перехватом, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что в январе 2018 года за сохранность своих границ переживала и Великобритания. Тогда Минобороны направило два истребителя Typhoon для перехвата российских самолетов вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства, пишет Газета.ру.

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